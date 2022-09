Prêt lié à l'objectif public de la Fondation de l'Université Concordia de réaliser 100 pour cent de placements durables d'ici 2025, notamment en doublant son investissement en matière d'impact social ou environnemental

La facilité de crédit soutient les engagements de la Fondation en tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW/ - L'Université Concordia, une université de recherche publique de premier plan située à Montréal, a annoncé qu'elle avait conclu une entente de financement lié à la durabilité avec BMO Groupe financier, qui a agi en tant qu'agent de structuration de la durabilité. La modification d'une facilité de crédit existante introduit un mécanisme d'ajustement des marges lié à l'alignement des actifs sous gestion de Concordia avec des investissements durables et d'impact. Ce prêt lié à la durabilité est le premier de ce type pour un établissement d'enseignement supérieur au Canada et souligne l'engagement de l'Université Concordia à promouvoir la durabilité dans ses activités, sa gestion, sa recherche et ses programmes d'études.

« Concordia est un chef de file parmi les universités en ce qui a trait à la recherche de mécanismes de financement qui s'alignent sur notre engagement institutionnel envers la durabilité, indique Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia. Nous avons été la première université en Amérique du Nord à émettre une obligation durable. Et maintenant, je suis ravi que nous soyons à nouveau la première université au Canada à conclure une entente de prêt lié à la durabilité avec BMO. Reconnaissance du travail de notre Fondation pour offrir le portefeuille de placements durables qu'elle a annoncé en 2019, le prêt lié à la durabilité est un incitatif d'emprunt privilégié qui se traduira par un avantage global pour le budget de trésorerie de l'Université et son coût de financement. »

La Fondation, qui agit comme principal organe d'investissement de l'Université Concordia, est un chef de file en matière d'investissement durable depuis 2014, année où elle a créé un fonds d'investissement durable et est devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) en 2018. La même année, elle a mis en œuvre une nouvelle politique d'investissement responsable qui intègre les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans la prise de décision. Elle comprend également une politique d'investissement d'impact -- qui se concentre sur des facteurs tels que l'éducation, le développement communautaire et le logement abordable, entre autres. Son comité consultatif conjoint sur l'investissement durable, qui comprend des représentants des étudiants et du corps professoral, formule des recommandations sur les possibilités d'investissement socialement et écologiquement responsables.

En septembre 2019, Concordia a signé, avec neuf autres universités québécoises, une déclaration dans laquelle elle s'engage à renforcer l'enseignement et la recherche en matière de durabilité et à atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. Le plan d'action sur le climat de l'université a été révisé tout juste l'année dernière avec la volonté d'atteindre cet objectif dans toutes ses activités d'ici 2040.

« Alors que la popularité du crédit durable continue de croître dans le monde entier, BMO est fier d'être la première banque canadienne pour la structuration des prêts liés à la durabilité. L'ambition climatique de BMO est d'être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre. Aider des clients comme l'Université Concordia à atteindre leurs objectifs ESG est une façon importante pour BMO de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et un excellent exemple des progrès que nos clients de tous les secteurs peuvent réaliser lorsque nous travaillons ensemble pour bâtir un avenir plus durable », a ajouté Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux.

Les prêts liés à la durabilité sont un type d'instrument de prêt qui incite les emprunteurs à atteindre des objectifs de durabilité notables et prédéterminés. Le but d'un prêt lié à la durabilité est de renforcer les objectifs de durabilité d'un emprunteur en liant les marges d'intérêt des facilités de crédit à des objectifs de rendement importants, marquants et crédibles en matière de durabilité.

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la durabilité, la diversité, la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de l'Université Concordia

Concordia est une université de nouvelle génération qui repense continuellement l'avenir de l'enseignement supérieur. Située dans la ville dynamique et multiculturelle de Montréal, Concordia est l'université canadienne de premier rang fondée au cours des 50 dernières années et parmi les plus innovantes dans son approche de l'apprentissage par l'expérience et de la recherche transversale.

L'université inscrit chaque année 51 250 étudiants diversifiés et engagés, dont près de 10 000 étudiants internationaux originaires de quelque 150 pays, dans ses programmes d'études : Faculté des arts et des sciences, École de gestion John Molson, École de génie et d'informatique Gina-Cody, Faculté des beaux-arts et Centre de l'éducation permanente.

SOURCE BMO Groupe Financier

