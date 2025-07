Transition vers la vie adulte - Un foyer de groupe mis en place pour soutenir l'autonomie des jeunes

QUÉBEC, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Afin d'élargir l'offre de service d'hébergement destinée aux jeunes en transition vers la vie d'adulte, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, souligne aujourd'hui, lors de sa tournée au Bas Saint-Laurent, l'ouverture d'un foyer de groupe novateur, axé sur le développement de l'autonomie fonctionnelle.

Située au sein de la maison La Grand-voile et pouvant accueillir jusqu'à six jeunes, cette nouvelle ressource propose un accompagnement clinique individualisé, en collaboration avec les équipes du Programme de Qualification des Jeunes (PQJ), ainsi que divers partenaires du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et du milieu communautaire.

Destiné aux jeunes hébergés jusqu'à 19 ans, sur une base volontaire, ce foyer offrira un environnement structurant, humain et adapté à la réalité des jeunes au profil complexe, souvent dépourvus de réseau de soutien. Il vise à favoriser leur autonomie fonctionnelle, leur responsabilisation et leur intégration sociale, tout en leur permettant de cheminer à leur rythme vers une vie adulte stable et épanouie.

« Les besoins en matière d'hébergement jeunesse, particulièrement en ce qui concerne la transition vers la vie adulte, sont importants. Je me réjouis de voir naître cette belle initiative, fruit de la collaboration exemplaire entre la Maison La Grand-voile et les partenaires communautaires. Cela témoigne de l'engagement concret de notre gouvernement à soutenir des projets qui accompagnent mieux les jeunes dans leur passage vers la vie adulte. Ce foyer répond également à plusieurs recommandations de la Commission Laurent, notamment en matière de services plus humains, plus souples et mieux adaptés à la réalité des jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je salue la mise en place de ce nouveau foyer de groupe, qui répond aux défis bien réels de la transition vers la vie adulte pour les jeunes de la région du Bas-Saint-Laurent. En offrant un milieu de vie encadrant, mais respectueux du rythme et du parcours de chacun, cette initiative témoigne de notre volonté collective d'accompagner les jeunes là où ils sont, avec bienveillance, écoute et espoir. Je remercie tous les partenaires qui croient, comme nous, que chaque jeune mérite une chance réelle de s'épanouir. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

De manière spécifique, le foyer de groupe vise à offrir un milieu de vie permettant aux jeunes d'expérimenter l'autonomie, de développer une expertise distincte, d'agir en complémentarité avec les services de la communauté et de proposer une programmation différente de celle des autres milieux de réadaptation.

Cette nouvelle ressource permet d'adapter et de personnaliser les interventions selon les besoins des jeunes, de les soutenir dans leur projet de transition à la vie adulte, de normaliser les lieux physiques et de favoriser leur intégration dans leur communauté.

Rappelons qu'un foyer de groupe jeunesse est un milieu de vie normalisant, intégré à la communauté, qui vise à développer l'autonomie des jeunes et à leur offrir des expériences sociales positives dans un cadre sécurisant et encadré.

Notons que ce projet répond à plusieurs recommandations de la commission Laurent, notamment en ce qui concerne le besoin d'humaniser les services de la réadaptation et l'accompagnement soutenu des jeunes dans leur transition vers la vie adulte.

