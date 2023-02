L'entreprise consolide son expertise en emballage optimisé et écoresponsable dans l'Est du Canada avec l'acquisition de Complete Packaging Systems

MONTRÉAL, le 11 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Emballage CARTIER annonce qu'elle vient de procéder à l'acquisition de Complete Packaging Systems, une entreprise ontarienne, également présente aux États-Unis, spécialisée en optimisation et sécurisation des colis de transport œuvrant principalement dans le domaine ferroviaire. Cette première acquisition pour l'entreprise de Saint-Césaire vient consolider son expertise en emballage optimisé et écoresponsable tout en la positionnant comme un joueur incontournable du secteur de l'emballage industriel, dans l'Est du Canada, en plus d'assurer une présence aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, Complete Packaging Systems devient une division d'Emballage CARTIER et conserve son image de marque actuelle.

« Cette acquisition est totalement alignée avec notre vision, soit d'être un leader en solutions d'emballage écoresponsables dans l'Est du Canada pour les industries manufacturières et les centres de distribution qui désirent optimiser leur emballage secondaire et tertiaire », déclare David Cartier, président d'Emballage CARTIER.

« Il était primordial pour nous de trouver un partenaire qui partage des valeurs similaires aux nôtres, tant envers ses employés que ses clients. Tout comme nous, Complete Packaging Systems mise sur l'expérience client et l'emballage optimisé, en plus de posséder une stratégie de différenciation forte, laquelle est primordiale pour demeurer compétitif dans notre industrie », ajoute David Cartier.

« Nous nous réjouissons de nous allier à un joueur aussi réputé et solide que CARTIER ; ainsi, nous pourrons diversifier notre offre de service et étendre notre expertise du secteur de l'emballage industriel dans d'autres marchés. Cette transaction nous permettra non seulement de consolider nos parts de marché, mais de poursuivre notre croissance », indique pour sa part Darren Burden, président de Complete Packaging Systems.

Au sujet de Complete Packaging Systems

Complete Packaging Systems Inc. est une entreprise nord-américaine fondée en 2003 qui distribue des produits d'arrimage de cargaison de haute qualité à une variété d'industries au Canada et aux États-Unis. Elle dispose d'une équipe de professionnels hautement qualifiés, qui priorisent l'expérience client en offrant des solutions fiables, simples et qui augmentent la rentabilité de nos clients.

Au sujet d'Emballage CARTIER

Fondée en 1980 à Saint-Césaire, CARTIER exerce ses activités d'optimisation d'emballage dans quatre champs d'expertise complémentaires : son laboratoire d'essai certifié ISTA, son offre d'équipements d'emballage, son service technique spécialisé et ses gammes de produits. Son approche intégrée permet d'améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises, au Québec et dans l'est de l'Amérique du Nord.

SOURCE Emballage CARTIER

Renseignements: Mylène Demers, [email protected], (514) 261-5840