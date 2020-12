Une première accréditation pour les laboratoires médicaux publics du Québec

À la demande du MSSS, les 12 grappes de laboratoires de biologie médicale du Québec, chargés de prélever et d'analyser les échantillons d'origine humaine nécessaires aux diagnostics et aux suivis de plusieurs maladies, doivent se conformer à la norme ISO 15189 Laboratoires de biologie médicale - Exigences particulières concernant la qualité et la compétence. Celle-ci implique, comme son nom l'indique, l'adoption d'une démarche pour la gestion de la qualité du laboratoire et la démonstration de la compétence technique ainsi que les divers aspects de son fonctionnement.

Le BNQ procède à l'évaluation des laboratoires et le CCN décerne l'accréditation assurant aux laboratoires une reconnaissance internationale. En plus de la norme ISO 15189, le programme du CCN inclut des éléments des normes ISO 22870 et CAN/CSA-Z902-15, qui contiennent des exigences propres aux analyses de biologie délocalisées (EBMD) et aux banques de sang.

Les évaluations se poursuivent

Les évaluations de conformité du groupe de 15 laboratoires du Département clinique de médecine de laboratoire du CUSM ont commencé en avril 2019 et se sont terminées en septembre de la même année. Tous ont reçu leur accréditation, permettant ainsi la reconnaissance de la grappe CUSM.

Le BNQ poursuit ses évaluations dans les laboratoires de biologie médicale du MSSS afin que les autres grappes puissent obtenir à leur tour une accréditation de groupe pour la norme ISO 15189 et les normes ISO 22870 et CAN/CSA-Z902-15 lorsqu'applicables.

« L'obtention d'une accréditation permet non seulement d'assurer la qualité et la compétence des laboratoires, mais démontre surtout l'engagement et la volonté de la direction des laboratoires à améliorer continuellement les processus. »

Jean Rousseau, directeur principal du BNQ

« Les normes, l'évaluation de la conformité et l'accréditation jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé de la population. En tant qu'organisme d'accréditation principal du Canada, le CCN est heureux de travailler en étroite collaboration avec le BNQ depuis près de 30 ans afin de faciliter l'alignement sur les normes nationales et internationales dans ce dossier important. »

Chantal Guay, directrice générale du CCN

À propos du BNQ

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est partenaire du Conseil canadien des normes pour l'évaluation de laboratoires.

Pour plus d'information sur le BNQ : www.bnq.qc.ca

À propos du CCN

Le Conseil canadien des normes (CCN) est le chef de file canadien de la normalisation et de l'accréditation sur la scène nationale et internationale. Il collabore étroitement avec un vaste réseau de partenaires pour promouvoir l'élaboration de normes efficaces et efficientes qui protègent la santé, la sécurité et le bien-être de la population canadienne tout en aidant les entreprises à prospérer. Organisme d'accréditation principal au Canada, le CCN renforce la confiance du marché au pays et à l'étranger en veillant à ce que les organismes d'évaluation de la conformité respectent les normes nationales et internationales les plus strictes.

Pour plus d'information sur le CCN : https://www.scc.ca/fr

