Une pluie de gagnants au Lotto Max - Plus de 75 chanceux se partagent des lots!

MONTRÉAL, le 7 août 2024 /CNW/ - Le Lotto Max a fait de nombreux gagnants lors du tirage du 6 août. Cinq billets gagnants de Maxmillions ont été vendus au Québec, dont quatre étaient des billets de groupe. Ainsi, plus de 75 personnes se partagent ces lots!

Vérifiez vos billets

Une pluie de gagnants au Lotto Max (Groupe CNW/Loto-Québec)

Loto-Québec encourage la population à vérifier ses billets de loterie. Rappelons qu'il est facile de le faire sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loteries. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont invitées à communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-5686.

Lots remportés :

Montérégie : Un billet en Formule groupe de 10 parts est gagnant d'un lot de 1 000 000 $. Chaque part vaut 100 000 $.

Laurentides : Un billet est gagnant d'un lot de 1 000 000 $.

Outaouais : Un billet en Formule groupe de cinq parts est gagnant d'un lot de 500 000 $. Chaque part vaut 100 000 $.

Montréal : Un billet en Formule groupe de 10 parts est gagnant d'un lot de 500 000 $. Chaque part vaut 50 000 $.

Un billet en Formule super groupe de 50 parts est gagnant d'un lot de 500 000 $. Chaque part vaut 10 000 $ et pouvait être achetée n'importe où au Québec.

Puisque le gros lot n'a pas été remporté, le prochain tirage du Lotto Max, qui se tiendra le vendredi 9 août, offrira une cagnotte totale de 107 millions de dollars, dont un gros lot de 70 millions et environ 37 Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

