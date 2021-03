Olympe.knxion, ce sont les services d'Olympe en mode connecté. Entraînements en ligne par des kinésiologues et instructeurs qualifiés en direct tous les jours et en rediffusion, différents styles de cours et des capsules de sensibilisation qui abordent des thèmes liés à l'activité physique, la nutrition, l'ergonomie, la gestion du stress, le sommeil, la santé mentale, etc. C'est aussi une communauté privée sur Facebook qui sert de lieu d'échange entre les professionnels et les employés des entreprises clientes pour poser des questions, en apprendre un peu plus et rester motivés à prendre soin de soi.

La réalité des milieux de travail a été complètement bouleversée par la pandémie. Avant, les employeurs avaient facilement accès à leurs employés pour encourager l'activité physique et pour sensibiliser à la santé et au mieux-être puisqu'ils étaient, pour la grande majorité, présents tous les jours dans les entreprises. Aujourd'hui, les employés sont chacun chez soi et il y a autant d'environnements de travail différents qu'il y a d'employés en télétravail. Olympe.knxion leur offre le soutien nécessaire pour trouver des alternatives à l'entraînement en présentiel et pour garder leur motivation.

Chez Olympe, l'équipe de kinésiologues est passée d'une présence physique quotidienne chez de nombreux partenaires partout au Québec à un arrêt quasi complet des cours, des programmes d'entraînement et des conseils aux employés. « Notre équipe s'est rapidement mobilisée pour réfléchir et développer une solution virtuelle pour continuer d'accompagner et de sensibiliser les employés à prendre soin de leur santé, raconte William Audet, directeur général chez Olympe. Il fallait trouver une façon simple et accessible de rejoindre les employés à distance, dans un contexte où la santé et le mieux-être ont une importance encore plus grande. » Le projet a obtenu un soutien du Fonds de Relance 02, mis en place par Rio Tinto, Desjardins et Développement Économique 02.

Services hybrides

La réalité de l'emploi a changé. Le retour en présentiel se fera pour certains, tandis que d'autres resteront en télétravail ou fonctionneront en alternance. Les entreprises qui appréciaient la présence physique d'un kinésiologue pour donner des cours pourront bénéficier du service hybride. L'instructeur se déplacera en entreprise pour les employés présents ce jour-là alors que ceux en télétravail pourront suivre le même cours en direct grâce à la plateforme. Une belle façon de rassembler son équipe, le temps de prendre soin de leur santé.

Plateforme B2B (business to business)

La plateforme a été réfléchie pour que l'entreprise soit le client et non l'individu. C'est donc l'employeur, conscient du rôle qu'il peut jouer et des impacts favorables à avoir des employés en santé, qui distribue les accès. L'employé peut s'y connecter sans avoir à effectuer de paiement.

À propos d'Olympe

Expert de l'intégration de l'activité physique en milieu de travail depuis 37 ans, Olympe accompagne les entreprises dans leurs démarches pour améliorer le bien-être de leurs employés en apportant des solutions en ergonomie, en activité physique et en les conseillant en communication pour sensibiliser leurs équipes.

