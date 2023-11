Le dévouement d'une nouvelle entreprise audacieuse à l'égard de ses employés

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Kellanova (anciennement Kellogg Canada) se laisse guider par la mission d'offrir à chacun une place à la table, en commençant par le lieu de travail. Grâce à ce dévouement, Kellanova Canada a obtenu une cinquième distinction consécutive dans le cadre du très concurrentiel classement des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui reconnaît les employeurs qui offrent un milieu de travail exceptionnel.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, car ce prix témoigne de la valeur et du respect que nous accordons à l'ensemble de notre équipe », déclare Tony Chow, président de Kellanova Canada. « Notre succès repose sur la réussite de chaque membre de notre équipe, et nous sommes fiers que nos valeurs nous rassemblent en une seule et même équipe. Alors que Kellanova se lance dans une nouvelle ère pleine d'audace, nous continuerons à défendre la diversité des compétences, des expériences et des points de vue qui alimenteront notre équipe et, à leur tour, seront le moteur de nos ambitions pour l'avenir. Nous remercions toute la famille Kellanova de s'être jointe à nous pour cette fantastique aventure. »

Toutes les candidatures au classement des 100 meilleurs employeurs du Canada sont évaluées en fonction de huit critères spécifiques, dont les suivants : Atmosphère de travail et vie sociale; avantages médicaux, financiers et familiaux; formation et développement des compétences; et soutien communautaire. Centrée sur les besoins des employés dans tous les domaines, Kellanova est convaincue qu'il faut soutenir ses employés dans leur travail et leur ouvrir des portes au fil de leur progression. L'entreprise s'est également engagée à redonner aux communautés par le biais de nombreuses initiatives, notamment sa promesse de jours meilleurs, qui vise à promouvoir un accès durable et équitable à l'alimentation.

« Nous tenons à ce que notre entreprise puisse recruter et conserver les meilleurs employés, qu'ils travaillent au siège ou sur le terrain », ajoute monsieur Chow. « Après tout, c'est la puissante combinaison d'un personnel passionné et de marques hautement distinctives qui favorisera notre succès au Canada et dans le monde entier. Et je suis heureux de dire que l'avenir n'a jamais été aussi prometteur. »

Pour en savoir plus sur le classement des 100 meilleurs employeurs du Canada et sur les raisons détaillées de la sélection de Kellanova, veuillez consulter le site suivant https://www.canadastop100.com/national/.

À propos de Kellanova Canada

Kellanova (NYSE : K) est un chef de file mondial en matière de collations, de céréales, de nouilles et d'aliments surgelés en Amérique du Nord, possédant un héritage qui remonte à plus de 100 ans. Propulsée par des marques distinctives au Canada notamment Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Gâteries aux Rice Krispies de Kellogg®, Nutri-Grain®, Kashi®, RXBAR®, Eggo®, et bien plus, Kellanova souhaite devenir une puissance mondiale dans le domaine des collations, en tirant le meilleur parti de ses marques distinctives et de son personnel passionné. Les marques de Kellanova ont généré des ventes nettes estimées à 12,6 milliards de dollars en 2022.

Kellanova est guidée par notre objectif de créer des jours meilleurs et une place à la table pour tous grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nous faisons progresser l'accès durable et équitable aux aliments en abordant l'intersection entre la faim, la durabilité, le bien-être et l'équité, la diversité et l'inclusion, avec l'ambition de créer des jours meilleurs pour 4 milliards de personnes d'ici la fin de 2030. Visitez le site www.kellanova.ca pour en savoir plus.

SOURCE Kellanova Canada

Renseignements: Kellanova Canada - Service d'assistance aux médias, 905-290-5416, [email protected] ; Siobhan Girvan, Strategic Objectives, 905-809-2076, [email protected]