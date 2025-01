Une passerelle pour préserver et valoriser l'héritage culturel et naturel des Naskapis

KAWAWACHIKAMACH, QC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - La Nation Naskapi est heureuse de dévoiler la "Promenade Naskapi", un projet paysager qui met en lumière le patrimoine et l'environnement naturel du territoire naskapi. Cette initiative incarne la fierté de la communauté et crée un lieu de rassemblement chaleureux pour les Naskapis et les visiteurs.

Logo de Nation Naskapi (Groupe CNW/La Nation Naskapi)

Lancé en 2020, ce projet fait partie du plan d'aménagement paysager et marque la première phase d'un développement plus vaste visant à préserver et valoriser l'héritage culturel et naturel de la Nation Naskapi. Conçu par la firme d'architectes et d'aménagement paysager CCxA, ce site représente un renouveau pour la communauté, offrant un lieu propice à la détente, aux échanges et à la découverte de la nature. Son aménagement réfléchi, respectueux de l'environnement, contribuera également à renforcer l'attractivité touristique de la région, tout en soutenant le développement économique local.

« Cet espace est un lieu où notre histoire, nos valeurs et notre culture peuvent être vécues et partagées, non seulement par les Naskapis, mais aussi par ceux qui viennent découvrir notre magnifique territoire. Nous sommes fiers de voir ce projet se concrétiser et d'offrir à nos enfants et à nos futurs visiteurs un endroit où ils se sentiront chez eux », a déclaré la cheffe Louise Nattawappio.

La "Promenade Naskapi" s'inscrit dans la vision à long terme de la Nation Naskapi de créer des espaces de vie, de mémoire et de partage qui relient la communauté et la nature environnante. La promenade marque une étape importante dans la mise en œuvre du plan d'aménagement paysager et témoigne de l'engagement des Naskapis envers la préservation de leur culture, de leur environnement et des générations à venir.

Ce projet est soutenu par une contribution de 750 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec et de 500 000 $ du Fonds d'initiatives nordiques de la Société du Plan Nord, dans le cadre du Plan d'action nordique 2023-2028.

À propos de la Nation Naskapi

La Nation Naskapie de Kawawachikamach (« NNK ») est une Première Nation située à environ 12 km au nord-est de la ville de Schefferville, près de la frontière entre le Québec et le Labrador. Les Naskapis étaient un peuple nomade qui, pendant des générations, a suivi les hardes de caribous de la baie d'Hudson à l'ouest jusqu'à la côte du Labrador à l'est, et de la côte sud de la baie d'Ungava au nord jusqu'aux environs de Labrador City au sud. La NNK est une Première Nation autogouvernée et signataire de la Convention du Nord-Est québécois depuis 1978.

