INVITATION AUX MÉDIAS - IMPORTANTE ACQUISITION À QUÉBEC PAR QUATRE PREMIÈRES NATIONS

QUÉBEC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les journalistes sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle les représentants de quatre Premières Nations dévoileront les détails d'une importante acquisition dans un important secteur économique de la Capitale nationale.

Cet événement marquera une étape significative dans le renforcement de la participation économique des Premières Nations au Québec.

DATE : Le jeudi 16 janvier 2025 HEURE : 8h30 ENDROIT : Hilton Québec

Salle Les Plaines, 23e étage

Lors de cette conférence, les représentants des Nations Naskapi, Mi'gmaq, Huronne-Wendat et Cri partageront leur vision et les implications de cette acquisition pour leurs communautés et pour l'économie régionale.

SOURCE La Nation Naskapi

Stéphane Gasse, [email protected], 418-265-8056