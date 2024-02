La plus grande conférence mondiale sur les mines et métaux regroupe près de 1 500 leaders du secteur représentant plus de 650 organisations de six continents, y compris les grands constructeurs automobiles et les producteurs de minéraux essentiels

Les minéraux essentiels, les produits de base, la décarbonisation, l'impact des événements mondiaux et les perspectives économiques mondiales seront les principaux thèmes abordés

Des recherchistes-analystes de BMO seront disponibles aux fins de commentaires

NEW YORK et MONTRÉAL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra sa 33e conférence mondiale sur le secteur des mines, des métaux et les minéraux essentiels du 25 au 28 février 2024 à Hollywood, en Floride.

« Depuis plus de trente ans, BMO réunit les meilleurs et les plus grands producteurs, développeurs, explorateurs et investisseurs à l'occasion de sa conférence mondiale sur les mines, les métaux et les minéraux essentiels, a rappelé Alan Tannenbaum, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Cette année, nous attendons un nombre record d'investisseurs à ce qui s'annonce comme notre plus grande conférence jamais organisée. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau un nombre important de grands constructeurs automobiles et de producteurs de minéraux essentiels, et nous nous réjouissons de couvrir les sujets les plus importants de la journée, des minéraux essentiels et de la décarbonisation aux matières premières, en passant par l'impact des événements mondiaux et les perspectives économiques mondiales. »

La conférence rassemble des investisseurs institutionnels mondiaux et des experts des secteurs des mines et métaux - plus de 1 500 personnes représentant plus de 650 organisations - pour des discussions sur les besoins et occasions les plus urgents du secteur.

« La conférence mondiale de BMO sur les mines, les métaux et les minéraux essentiels est le meilleur forum du genre dans le secteur. Pour la 33e année, nous sommes ravis de pouvoir accueillir nos entreprises clientes et clients investisseurs du monde entier, afin qu'ils puissent discuter du secteur d'activité, évaluer les opportunités et passer du temps entre eux et avec l'équipe de BMO », a indiqué Ilan Bahar, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

« L'équipe Mines et métaux de BMO est un chef de file reconnu dans le secteur et le succès de cette conférence annuelle depuis plus de trente ans témoigne de notre dévouement à établir des partenariats avec les clients des secteurs des mines, des métaux et des minéraux essentiels afin d'atteindre leurs objectifs », a déclaré Jamie Rogers, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

En plus des présentations principales et des tables rondes de leaders du secteur, plus de 200 entreprises feront des présentations lors de la conférence, notamment :

Agnico Eagle Mines

Alamos Gold

Albemarle

Alcoa

Algoma Steel

Anglo American

AngloGold Ashanti

Antofagasta

Arcadium Lithium

B2Gold

Barrick Gold

BHP

Boliden AB

Cameco

Capstone

Centamin

Champion

CMC

Denison

Endeavour Mining

Equinox Gold

Eldorado Gold

Evolution Mining

First Majestic

First Quantum Minerals

Fortescue Metals Group

Franco- Nevada

Freeport-McMoRan

Glencore

Gold Fields

Harmony

Hecla

IAMGOLD

ICMM (International Council of Mining & Metals)

IGO Limited

Ivanhoe Electric

Ivanhoe Mines

Kazatamprom

Kinross

Liontown Resources

Lithium Americas

Lithium Argentina

Lundin Gold

Lundin Mining

Mineral Resources

MP Materials

Newmont

Nexgen

Nutrien

Osisko Gold Royalties

Paladin

Pan American Silver

Pilbara Minerals

Reliance

Rio Tinto

Royal Gold

Sandfire

Sandstorm

Sibanye-Stillwater

South32

Steel Dynamics

Stelco Holdings

Teck Resources

Triple Flag

Vale SA

Wheaton Precious Metals

La conférence est organisée par l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux de BMO Marchés des capitaux. Les spécialistes des mines et des métaux de la Banque font partie d'une équipe d'analystes des actions disséminés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni qui, ensemble, couvrent plus de 850 actions dans le monde. Comptant 11 analystes dédiés au secteur, l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux possède l'un des plus grands univers de couverture de sociétés de métaux, d'exploitation minière et d'engrais au monde, avec plus de 140 sociétés couvertes.

BMO Marchés des capitaux conseille les entreprises du secteur des mines et métaux depuis plus d'un siècle.

Les médias qui souhaitent demander une entrevue au sujet de la conférence et de la confiance des marchés sont priés de communiquer avec le service des Relations avec les médias de BMO (informations ci-dessous).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327