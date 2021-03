Une opportunité manquée dans le budget de 2021 de garder plus d'Ontariens atteints d'un trouble neurocognitif, là où ils souhaitent être : chez eux

TORONTO, le 26 mars 2021 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario fait part de sa déception concernant le manque de reconnaissance à l'égard des prestataires de soins communautaires et à domicile dans le budget provincial de 2021 qui a été rendu public cette semaine. Le budget ne comprend aucun nouvel investissement pour les soins communautaires et à domicile : une omission qui poussera des milliers d'Ontariens vulnérables à continuer à accéder aux soins dans des environnements onéreux et inadaptés.

« Les prestataires de soutien communautaire, notamment la Société Alzheimer, sont efficaces et prêts à en faire davantage, a expliqué Cathy Barrick, chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Les membres de notre personnel et nos bénévoles ont les connaissances et l'expérience nécessaires pour offrir des soins centrés sur la personne sur mesure aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et à leurs partenaires de soins. Nous savons que les services que nous offrons avec nos partenaires aident ces personnes à résider là où elles le souhaitent… c'est-à-dire chez elles et non à l'hôpital. »

Les aînés atteints d'un trouble neurocognitif représentent la moitié des lits des patients nécessitant un autre niveau de soins (ANS) à l'échelle du pays. Une personne atteinte d'un trouble neurocognitif se retrouve beaucoup trop souvent à l'hôpital, non parce qu'elle a besoin d'y être, mais plutôt parce qu'elle n'a nulle part où aller. En ayant accès à une gamme complète de services de soutien communautaire, plus de lits d'hôpital pourraient être attribués aux personnes qui en ont véritablement besoin.

« En Ontario, les troubles neurocognitifs sont des soins de longue durée. Les troubles neurocognitifs sont une médecine de couloir. Traiter les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée comme les environnements de soins naturels des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif n'a pas fonctionné dans le passé et ne fonctionnera pas maintenant, a ajouté Mme Barrick. Le budget provincial de 2021 est une opportunité manquée de s'éloigner de la prise en charge institutionnelle et d'offrir des soins plus humanitaires, efficaces et efficients aux 250 000 Ontariens atteints d'un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins. »

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est une Fédération de 29 fournisseurs de soins communautaires qui œuvrent aux quatre coins de la province. L'année dernière, nous avons soutenu 165 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et les autres professionnels de la santé, ainsi que le grand public. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs, et à encourager la recherche pour trouver un remède curatif et un traitement pouvant changer le cours de ces maladies.

