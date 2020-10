Les voyageurs qui se rendront en Alaska peuvent s'attendre à visiter de plus petits ports, et ainsi vivre une expérience unique et exclusive. La dernière frontière vous offre également la chance d'explorer de petites villes hors des sentiers battus, dont Wrangell, Petersburg, Misty Fjords, et plus encore. Les clients peuvent choisir parmi des itinéraires de différentes durées, y compris des voyages de plus longue durée qui empruntent « la route panoramique », au cours desquels les voyageurs pourront jeter un regard privilégié sur l'environnement naturel et découvrir sa beauté, notamment grâce à l'option en direction sud par la Colombie-Britannique, une route qui n'est pas accessible à de nombreux navires. Pour visionner une vidéo sur l'expérience de l'Alaska, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=eGTR_uICips.

Les agents de voyages peuvent utiliser le code BOGOHO et réserver par l'intermédiaire du portail des agents de Hurtigruten. Les visiteurs à destination de l'Alaska peuvent maintenant réserver en toute confiance grâce à la politique d'annulation Book With Confidence de Hurtigruten. Les itinéraires réservés au plus tard le 31 octobre 2020 pourront être annulés peu importe la raison et faire l'objet d'un remboursement complet, y compris le montant du dépôt, dans les 14 jours suivant l'annulation.

Pour en savoir plus sur l'offre en vigueur de Hurtigruten, les conseillers en voyages peuvent télécharger des ressources sur le portail des agents de Hurtigruten à l'adresse https://agentportal.hurtigruten.com/marketing ou communiquer avec Hurtigruten au 1 888 317-6320 (États-Unis) et au 1 866 999-2934 (Canada).

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires et possédant 126 ans de savoir-faire, l'entreprise offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition conçus sur mesure pour les voyages d'aventure. De plus, deux nouveaux navires révolutionnaires seront prochainement livrés : le MS Fridtjof Nansen en 2020 et un deuxième navire en 2021. Il s'agira des navires d'expédition les plus avancés et les plus écologiques en mer, ainsi que des premiers navires de croisière hybrides à propulsion électrique au monde, après le lancement du MS Roald Amundsen en 2019. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité et possède un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

