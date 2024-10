Les amateurs d'art peuvent admirer gratuitement les œuvres de grands artistes tels Pellan, Riopelle et Ferron du 31 octobre au 18 novembre chez ByDealers à Montréal.

Celles-ci seront d'abord exposées en marge d'Art Toronto, du 24 au 27 octobre.

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Cet automne, l'une des plus importantes maisons d'enchères au Canada, BYDealers, qui rassemble plusieurs marchands d'art d'importance, inaugure sa 15e vente avec une sélection exceptionnelle d'œuvres d'art contemporain, historique et d'après-guerre. Les 60 lots seront offerts lors d'une vente aux enchères se terminant le 18 novembre, mais le public est invité à venir voir ces œuvres phares et rares du 24 au 27 octobre au 325 Front Street W, en marge d'Art Toronto et dès le 31 octobre à la galerie ByDealers à Montréal (entrée libre).

Buste de femme (1942), une rare gouache sur papier dans laquelle Alfred Pellan brosse avec douceur et finesse une mystérieuse figure féminine qui n'est pas sans rappeler la série des Femmes assises de Pablo Picasso, sera la figure de proue de cette vente. Toujours inspiré par le sujet féminin, Pellan signe en outre une autre composition admirable, La femme usine (vers 1955). Dans la foulée des œuvres phares suit un trio de tableaux emblématiques de Jean Paul Lemieux qui restituent les grands thèmes de sa prolifique carrière.

Parmi les autres faits saillants de cette vente, le tableau Rosier-feuilles (1946) de Marcel Barbeau constitue un véritable manifeste plastique annonçant les explorations picturales et la genèse des Automatistes. Vingt ans plus tard, Barbeau peindra Rétine nationale (1966), témoignant des influences picturales de son passage à New York. Soulignons également la présence d'un corpus de sculptures réalisées par une génération d'artistes québécois influents tels que Louis Archambault, Charles Daudelin, Jacques Huet et Robert Roussil.

Également en vente, trois œuvres qui comptent parmi les plus belles créations de Jean Paul Riopelle : la sublime composition Dès le matin (vers 1967), l'encre noire sur fond aquarellé au tracé souple et vigoureux Sans titre (1947) et l'iconique bronze Hibou-guerrier (1970, fonte 2010). À ce répertoire remarquable s'ajoute une sélection importante de quatre tableaux aux couleurs éclatantes de Marcelle Ferron.

Une des œuvres les plus impressionnantes de cette vente est sans conteste Varèse : Accélérateur chromatique 66-68, de Claude Tousignant, évaluée à près d'un demi-million de dollars. Les tableaux de cette série sont rarement mis en vente et cela fait 12 ans qu'un des Accélérateurs chromatiques n'a pas été proposé aux enchères. Le diamètre monumental de ce tondo glorifie l'abstraction géométrique, pour laquelle le peintre réinvente le langage des couleurs. Une œuvre en hommage au compositeur Edgard Varèse et une occasion à saisir pour les collectionneurs et collectionneuses. Du même artiste, Le carreau jaune (1963) s'impose autant par sa tonalité́ vitaminée jaune citron que par son architectonie radicale. Une véritable pièce d'anthologie.

Du peintre Jacques Hurtubise, BYDealers présente trois tableaux marquants aux démarches picturales distinctes, à savoir Lucrèce (1965), tour de force hard- edge électrisant, Takakouna (1976), où l'artiste renoue avec l'expressionnisme abstrait, et Nuit d'anémone (1994), exploration radicale de la réversibilité plastique. Trois œuvres fondatrices de Jean McEwen rejoignent ce cortège, œuvres dont la dramaturgie des couleurs n'a d'égale que la poétique des titres : Suite des pays vastes (1972), Les jardins d'aube M9 (1976) et Roses traversés par les mauves (1978).

Enfin, Ron Martin se démarque par sa gestuelle prodigieuse dans un fascinant tableau matiériste de la série Black Paintings, suivi de l'audacieux et spectral Titanium White No. 2 (1973). Pour couronner cet éventail, le peintre Yves Gaucher signe deux envoûtants monochromes.

Plusieurs essais inédits et une documentation bibliographique exhaustive accompagneront chaque lot dans le catalogue complet, disponible sur ByDealers.com. Toutes les œuvres seront exposées d'abord au 325 Front Street, à Toronto, puis gratuitement dans nos espaces, situés au 6345, boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

