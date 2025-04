L'or de la ceinture classique de champion gagnée par l'ancien combattant canadien de la UFC Georges St-Pierre a été infusé dans la couleur de ces canettes en édition limitée, offertes dans les établissements participants à l'occasion du retour du championnat à Montréal après une interruption de 10 ans

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Bud Light, le commanditaire de bière officiel de la UFC, donne aux gens d'ici la chance de célébrer le retour du championnat en célébrant avec une Canette Édition Or de la UFC, inspirée de la ceinture classique de champion remportée dans l'Octogone®. Ce lancement survient juste à temps pour le retour tant attendu de ce sport à Montréal pour l'UFC® 315 : MUHAMMAD vs. DELLA MADDALENA, le samedi 10 mai.

L'or d'une ceinture classique de champion de la UFC a été infusé dans la couleur de cette canette Bud Light offerte en édition limitée, donnant aux partisans la chance de toucher l'or et d'incarner l'esprit du championnat. Alors que l'anticipation monte dans tout le pays, en particulier à Montréal, la canette Édition Or de la UFC offre aux Canadiennes et aux Canadiens une façon unique de commémorer ce moment.

« La dernière fois que j'ai remporté une ceinture en sol canadien, c'était à Montréal, alors je suis ravi de voir la UFC revenir dans ma ville », affirme Georges St-Pierre, champion canadien de la UFC à la retraite. « Le soutien des partisans a toujours été l'une des meilleures récompenses pour un combattant de la UFC, alors lorsqu'on m'a demandé d'aider les Canadiens à toucher l'or du championnat, je n'ai pas pu dire non. »

L'UFC® 315 : MUHAMMAD vs. DELLA MADDALENA s'annonce comme l'un des moments les plus attendus du calendrier UFC 2025, avec une soirée de championnat promettant action et adrénaline. Le champion des poids mi-moyens de la UFC, Belal Muhammad , montera dans l'Octogone pour affronter Jack Della Maddalena , un combattant redoutable actuellement classé numéro 4. De son côté, la double championne des poids mouches, Valentina Shevchenko , défendra son titre face à la dynamique prétendante française Manon Fiorot , classée numéro 2. Pour célébrer chaque moment électrisant de cet événement d'envergure, Bud Light invite les partisans à porter un toast pour célébrer l'action. Les canettes Édition Or de la UFC seront offertes dans les établissements participants partout au Canada à compter du lundi 28 avril 2025.

« Les partisans attendaient le retour de la UFC à Montréal, alors quelle meilleure façon de célébrer le moment que de remettre l'or du championnat remporté par l'ancien combattant de la UFC Georges St-Pierre aux Canadiens! », affirme Patrick Heembrock, directeur du marketing chez Bud Light Canada. « La canette de Bud Light Édition Or de la UFC permet aux partisans d'un océan à l'autre de toucher l'or tout en regardant le sport qu'ils aiment. »

Les partisans de la UFC peuvent en apprendre davantage sur la campagne ici et suivre @BudlightCA pour en savoir plus sur l'UFC® 315 : MUHAMMAD vs. DELLA MADDALENA à venir.

À propos de Bud Light Canada

La Bud Light est brassée au Canada depuis 1986 à partir des meilleurs grains d'orge maltée et de houblon de qualité supérieure, qui lui confèrent un goût doux et léger et une touche rafraîchissante. Étant l'une des marques de bière connaissant la croissance la plus rapide au Canada, Bud Light offre un large éventail de bières classiques et aromatisées partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le budlight.ca.

À propos de l'UFC

L'UFC® est l'organisation numéro un au monde dans le domaine des arts martiaux mixtes (MMA), comptant plus de 700 millions de fans et environ 300 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Chaque année, l'organisation produit plus de 40 événements en direct dans des arènes prestigieuses à travers le monde, avec une diffusion touchant plus de 950 millions de foyers dans plus de 170 pays. L'UFC regroupe les meilleurs athlètes de MMA, représentant plus de 70 pays. Parmi ses offres numériques, on retrouve UFC FIGHT PASS®, l'un des services de streaming les plus populaires au monde pour les sports de combat. L'UFC fait partie de TKO Group Holdings (NYSE : TKO) et a son siège à Las Vegas, Nevada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC, ainsi que sur X, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

