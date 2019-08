Une nouvelle usine de traitement des eaux usées industrielles pour les résidents et les entreprises de Wabush

WABUSH, NL, le 15 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient que les investissements stratégiques dans l'infrastructure verte jouent un rôle clé en appuyant le dynamisme des collectivités tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Ron Barron, maire de la Ville de Wabush, ont annoncé le financement d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées industrielles à Wabush.

Le projet verra la construction d'une usine qui traitera environ 350 mètres cubes d'eaux usées par jour. Cela permettra d'améliorer le système des égouts tout en garantissant que les eaux usées sont bien traitées conformément aux normes fédérales et provinciales.

Les résidents et les entreprises de Wabush profiteront d'une usine de traitement des eaux usées moderne et efficace qui permettra de répondre aux besoins actuels et futurs de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de cinq millions de dollars dans cette usine de traitement des eaux usées au moyen du Fonds pour l'infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de Terre-Neuve-et-Labrador contribue plus de 6,3 millions de dollars au projet et la municipalité de Wabush plus de 1,2 millions de dollars.

« Pour bâtir un avenir sain et durable, il faut que les collectivités dans tout le Canada aient des infrastructures de traitement des eaux modernes. Le projet profitera aux résidents de Wabush en garantissant que leurs eaux usées sont traitées conformément aux normes fédérales et provinciales, et en les protégeant. »

Yvonne Jones, députée fédérale du Labrador, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Notre gouvernement collabore avec ses partenaires fédéraux et municipaux pour bâtir des collectivités sûres et durables. Nous sommes heureux de verser une contribution de 6,3 millions de dollars pour ce projet afin que les résidents de Wabush aient accès à de meilleurs services de traitement des eaux usées et à une meilleure protection de l'environnement. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« C'est une journée formidable. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de tous les ordres de gouvernement à prendre au sérieux le traitement de nos eaux usées, ce qui constitue la vision de la Ville de Wabush depuis quelque temps déjà. Ce travail a été mené par trois conseils municipaux consécutifs, y compris le conseil municipal actuel, et j'aimerais remercier les deux ordres de gouvernement, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, ainsi que les conseils municipaux actuels et antérieurs et notre personnel d'avoir fait de ce projet une réalité aujourd'hui. Je crois que Wabush a pris les devants et que notre ville s'est conformée à la façon dont nous veillons à l'avenir de notre environnement. »

Ron Barron, maire de la Ville de Wabush

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont cinq milliards de dollars qui serviront à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration



Innovation



Croissance propre et changement climatique



Commerce et investissement



Infrastructure

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca