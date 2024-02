BROSSARD, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Au sommet de la saison où les virus respiratoires sont en forte hausse dans la population, Mantra solidifie l'approvisionnement d'un antibiotique en version orale dont la pénurie l'année dernière a généré des enjeux importants pour le personnel soignant et les parents d'enfants malades. La compagnie est heureuse d'annoncer qu'elle est en mesure de soutenir les inventaires pour répondre à la demande de ce traitement à l'échelle du pays, mais d'également ajouter une seconde teneur populaire à son offre.

Le produit lancé l'année dernière, le M-Amoxi Clav - 400 (400 mg / 57 mg par 5 mL), s'est envolé rapidement dans le contexte d'épuisement des stocks. Depuis décembre 2022, plus de 190 000 bouteilles du produit de la compagnie basée à Brossard et Lévis ont rejoint les tablettes des pharmacies et des hôpitaux du pays, surpassant à même date la capacité d'approvisionnement du produit de référence pour la même teneur1.

Au mois de février 2024, Mantra Pharma lance de plus les toutes premières bouteilles de M-Amoxi Clav - 250 (250 mg / 62,5 mg par 5 mL) et complétera son offre avec les deux principales forces les plus sollicitées sur le marché canadien1. Le produit sera au moment de son lancement, une fois de plus, la seule alternative générique dans ce format (suspension orale) et cette teneur (250 mg / 62,5 mL par 5 mL).

À propos de M-Amoxi Clav

Le M-Amoxi Clav est une poudre pour suspension orale composée de deux molécules, soit de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Cette poudre est reconstituée en pharmacie et remise par la suite aux patients en solution orale (buvable) : le produit doit alors être réfrigéré. La teneur de cette suspension orale la plus souvent prescrite en pharmacie au pays est le 400 mg / 57 mg par 5 mL2. Il est possible de se procurer la teneur de 400 mg / 57 mg par 5 mL dès maintenant dans toutes les pharmacies, et le produit est remboursé depuis décembre 2022 par la RAMQ ainsi que par les assureurs privés.

La nouvelle teneur de 250 mg / 62,5 mg par 5 mL fera son entrée dans les pharmacies dès février. Il est anticipé qu'elle sera inscrite au formulaire de la RAMQ en avril 2024.

