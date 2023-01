Une nouvelle surface de jeu au Stade olympique

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique de Montréal inaugure ce matin sa nouvelle surface de jeu certifiée FIFA QUALITY PRO, juste à temps pour l'ouverture du camp d'entraînement du CF Montréal.

Ce nouveau terrain synthétique, installé en permanence sur l'aire de jeu du Stade olympique, respecte les normes les plus exigeantes en matière de qualité et de fiabilité, avec la certification FIFA QUALITY PRO, garantissant un niveau d'installation respectant les plus hauts standards de l'industrie.

Nouvelle surface de jeu synthétique certifiée FIFA QUALITY PRO au Stade olympique (Groupe CNW/Parc olympique)

Le Stade olympique devient ainsi le seul équipement sportif au Québec à posséder une telle certification, et l'un des cinq à l'échelle du Canada.

« Avec cette nouvelle surface de jeu, le Parc olympique augmente son pouvoir d'attractivité auprès des promoteurs d'ici et d'ailleurs qui souhaitent organiser un événement sportif au Stade », affirme Alain Larochelle, vice-président, exploitation et développement commercial au Parc olympique. « Cette surface de jeu polyvalente pourra servir à plusieurs sports qui se pratiquent sur ce type de terrain, en plus de garantir aux équipes et aux spectateurs une surface de jeu respectant les plus hautes normes en la matière », poursuit-il.

Le Stade olympique continuera également d'accueillir des événements d'autres types que sportifs, en recouvrant le terrain avec une surface protectrice, selon le calendrier événementiel.

Les spectateurs pourront ainsi voir le CF Montréal en action sur la nouvelle surface de jeu du Stade lors du match d'ouverture local, le samedi 18 mars à 19 h 30, contre le finaliste de la Coupe MLS 2022, le Philadelphia Union.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de 120 millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

