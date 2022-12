Une nouvelle stratégie pour assurer le développement du plein potentiel éolien du Québec

MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec accueille favorablement le mandat que lui confie le gouvernement du Québec d'assurer le développement optimal des approvisionnements éoliens au Québec. Une nouvelle stratégie d'approvisionnement, qui assurera la participation des partenaires de l'industrie et des collectivités, sera ainsi mise en place. Elle permettra de répondre efficacement et au meilleur coût possible à la nécessité d'augmenter de manière considérable la production d'énergie renouvelable d'ici 2030.

Cette situation entraîne l'annulation, dans leur forme actuelle, des appels d'offres qui devaient être lancés avant le 31 décembre 2022. Les quantités d'énergie prévues dans ces appels seront entièrement comblées par un nouveau mécanisme, qui visera le développement de plus de 4 000 mégawatts d'énergie éolienne dans des zones favorables.

Selon les prévisions récentes d'Hydro-Québec, la demande québécoise d'électricité augmentera de 25 térawattheures au cours des 10 prochaines années. Il faudra donc accroître de manière importante la production d'électricité, ce qui passera en très grande partie par une hausse de la production éolienne d'ici 2030.

Cette réalité met en évidence la nécessité de coordonner l'implantation des prochains parcs éoliens dans des zones où il sera possible de les raccorder au réseau de transport d'Hydro-Québec plus rapidement et à des coûts raisonnables. Une approche intégrée du développement de la filière éolienne est essentielle afin que l'on se donne collectivement les moyens de réussir et d'optimiser le développement énergétique du Québec.

Les modalités du nouveau mécanisme d'approvisionnement, dont pourront se prévaloir l'ensemble des promoteurs, seront communiquées prochainement.

