Après son succès au Québec, Solutions Will continue sa croissance et s'apprête à ouvrir une seconde Communauté Durable en Ontario, afin de décarboner l'économie de la province.

BELOEIL, QC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Suite à un financement en juin 2022 à hauteur de 20 millions de USD, l'entreprise canadienne dispose plus que jamais des moyens humains, technologiques et financiers pour contribuer à rendre l'économie canadienne sobre en carbone. Grâce à la Communauté Durable, à la fois une méthodologie déposée, un modèle d'affaires innovant, un regroupement de microprojets et une communauté, Solutions Will se donne les moyens de ses ambitions de décarbonisation en Ontario.

Le potentiel unique des Communautés Durables : rendre accessible et déployer l'action climatique

Les Communautés Durables sont des regroupements de porteurs de microprojets de réductions de gaz à effet de serre (GES), réunit localement sous un même projet parapluie. Ces Communautés Durables, gérées par l'expert carbone Solutions Will, facilitent l'accès à l'action climatique, notamment par la mesure des émissions de GES, la stimulation des réductions et le financement des actions écologiques de ses membres. En mutualisant son expertise pour ses membres, Solutions Will rend accessible les marchés du carbone à tous les acteurs de la société, que ce soit des grandes entreprises, des PME, des OBNL, des municipalités, et ce, dans tous les secteurs économiques.

La méthodologie Communauté Durable

Le projet parapluie Communauté Durable Ontario (OSC) se voudra en grande partie similaire à celui de la Communauté Durable du Québec (voir la méthodologie VM0018). Ce nouveau projet est aujourd'hui en phase de rédaction finale, et sa vérification tiers-partie débute en janvier 2023. Ainsi, l'enregistrement final au registre VERRA et l'ouverture devrait être officialisée d'ici juin 2023, selon les délais de traitement moyens observés. Toutefois, les adhésions à la OSC sont d'ores et déjà ouvertes aux réducteurs de GES.

Les types de microprojets des Communautés Durables

Solutions Will est spécialisé dans la stimulation, la facilitation et le financement des réductions de GES à la source des bâtiments. 3 types de microprojets y sont pour l'instant éligibles:

Les microprojets de conversion énergétique , comme la conversion du système de chauffe d'un bâtiment qui fonctionne avec des énergies fossiles vers l'énergie solaire ou géothermique;

, comme la conversion du système de chauffe d'un bâtiment qui fonctionne avec des énergies fossiles vers l'énergie solaire ou géothermique; Les microprojets d' efficacité énergétique , comme l'isolation des murs et de fenêtres, ou la réutilisation de la chaleur des opérations pour le chauffage d'un bâtiment;

, comme l'isolation des murs et de fenêtres, ou la réutilisation de la chaleur des opérations pour le chauffage d'un bâtiment; Les microprojets d'optimisation des déchets, comme la réduction, la réutilisation et la revalorisation de matières initialement destinées à l'enfouissement.

La part de Solutions Will: gérer, promouvoir et financer les microprojets de ses membres

Solutions Will réunit les porteurs de projet de GES, en B2B. L'entreprise qualifie, quantifie, vérifie et valorise les microprojets de réductions de GES de ses membres, et les convertis en crédit carbone. Ensuite, l'entreprise prend en charge tous les coûts (à l'exception du coût d'investissement initial du projet de réduction des GES) de l'adhésion jusqu'à la vente finale, pour réduire les risques financiers de ces membres au minimum. Solutions Will reverse ainsi 45% des revenus des ventes, proportionnellement aux réductions réalisées.

La part des membres des Communautés Durables : la réalisation de projets de réduction à la source

Les membres, de leur côté, réalisent les microprojets de réduction de GES de leurs activités. Que ce soit par un microprojet de conversion énergétique, d'efficacité énergétique ou de gestion des déchets, les membres disposent de nombreuses opportunités pour décarboner leurs activités. Enfin, une fois que l'argent des ventes de crédits carbone correspondant aux réductions de GES sont perçus, le membre s'engage à réinvestir l'argent perçu dans ses projets écologiques.

Les avantages pour les membres porteurs de microprojets

Parmi les avantages pour les membres, le financement d'une part de leurs microprojets (retour sur investissement), l'externalisation d'une expertise de pointe, l'appartenance à un réseau d'acteurs économiques écoresponsables, l'image de marque, la visibilité carbone à long terme, faire partie d'une économie circulaire et de partage. Cette démarche permet également d'anticiper la réglementation et la législation carbone, qui se complexifie chaque année.

"Depuis 2007 et en tant que président chez Solutions Will, je constate une hausse de l'intérêt pour l'engagement des acteurs B2B pour le net zéro carbone, et on ne peut que s'en réjouir. Toutefois, les incitatifs, notamment financiers, sont toujours insuffisants. Nous sommes là pour combler le fossé entre rentabilité économique et action écologique. Le potentiel de nos Communautés Durables est immense. C'est un modèle inclusif, communautaire et vertueux pour les humains et la planète, et qui ne discrimine pas les petits acteurs économiques de la société." a déclaré Martin Clermont, Président de Solutions Will.

Quelques chiffres clés de la première Communauté Durable:

Entre 2010 et 2019, la Communauté Durable du Québec (CDQ) a réduit plus de 6,4 millions de tonnes de GES;

2019, la Communauté Durable du Québec (CDQ) a réduit plus de 6,4 millions de tonnes de GES; La CDQ compte plus de 150 membres réducteurs de GES, rémunérés chaque année;

La CDQ compte plus de 850 microprojets de réductions de GES;

La CDQ compte plus de 1000 sites/bâtiments qui ont réalisés la mesure de leurs émissions carbone avec Solutions Will;

Entre 2020 et 2029, la CDQ a pour objectif la réduction de 34 millions de tonnes de GES.

Ainsi, Par un changement de paradigme économique et organisationnel, Solutions Will et ses Communautés Durables apportent une option pour un changement systémique dans notre façon d'aborder l'économie, l'environnement, l'action communautaire. L'entreprise offre ainsi une solution entrepreneuriale innovante et régénérative, alignée avec les objectifs macro-économiques de son époque, au-delà du 'Business As Usual'. C'est une opportunité à fort potentiel pour enfin réconcilier des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, souvent perçus comme antinomiques, alors que rien ne les prédestine à être opposés.

Solutions Will Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp , dont le siège social est situé à Beloeil, au Québec. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) par l'entremise de ses Communautés Durables. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle s'articule autour de deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone en mettant en commun des projets locaux de réduction de GES réalisés par des PME, des municipalités et des OBNL, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires suite à la vente de crédits carbone par WILL. Le nom de l'entreprise reflète sa volonté de promouvoir des initiatives climatiques volontaires, au-delà des pratiques habituelles et des réglementations gouvernementales. WILL reverse 10 % de son bénéfice net à des projets communautaires soutenant le développement durable.

La CD est un modèle de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. En 2012, la méthodologie associée VM0018 a été validée et certifiée par VERRA. C'est la première méthodologie de projet d'agglomération au monde (Énergie, Déchet et bientôt Transport), validé par Verra. Cette méthodologie encadre les types de microprojets éligibles, selon les standards de qualité de Verra mais aussi selon les critères de qualité additionnels de Solutions Will, comme la localisation.

En appliquant les bonnes pratiques de qualification et de quantification des réductions que sont le comptage unique, la permanence, l'estimation conservatrice, l'additionalité et la non-association avec des dommages sociaux et environnementaux, les CD sont par nature faites pour générer des crédits carbones de haute qualité. En juillet 2020, CD obtenait le label Solar Impulse , récompensant les solutions efficaces et rentables pour protéger l'environnement.

