La solution de collecte de fonds entre pairs de Blackbaud est officiellement arrivée au Canada pour soutenir une nouvelle façon de recueillir des fonds

CHARLESTON, Caroline du Sud, 8 juillet 2021 /CNW/ - Blackbaud (NASDAQ : BLKB), chef de file mondial des logiciels infonuagiques soutenant le bien social, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une nouvelle solution de collecte de fonds entre pairs au Canada qui permettra aux organismes de bienfaisance de faire connaître à leurs partisans la puissance de JustGivingMD, la plus grande plateforme de dons au monde, sans frais d'abonnement ou d'installation.

JustGiving, fondée au Royaume-Uni en 2000 et acquise par Blackbaud en 2017, est une plateforme de financement participatif pour les organismes de bienfaisance qui a fait ses preuves. Le logiciel Peer-to-Peer FundraisingMC de Blackbaud, propulsé par JustGiving, offre les avantages des capacités de collecte de fonds entre pairs de JustGiving, en plus des données relatives au portefeuille de Blackbaud. Cela permet donc aux organismes de bienfaisance et aux organismes sans but lucratif de créer des stratégies de collecte de fonds harmonieuses, de mobiliser davantage leurs partisans et de recueillir plus de fonds pour faire avancer leurs causes.

Alors que les organisations de bien social canadiennes se remettent des défis posés par la COVID-19, la solution clé en main de Blackbaud les aidera à mettre à profit l'enthousiasme de leurs partisans et à transformer ces derniers en défenseurs de leur cause. Les organismes pourront recueillir davantage de fonds par voie numérique, même lorsque leurs collectivités sont éloignées.

« Cet outil a déjà généré beaucoup de bonnes choses. Il a aidé plus de 27 millions d'utilisateurs dans le monde à recueillir des milliards de dollars pour les organismes sans but lucratif et les causes qui leur tiennent à cœur. En fait, les organisations canadiennes ont déjà recueilli plus d'un million de dollars dans le cadre de notre programme d'accès anticipé, a déclaré Allan Hoffmann, président et directeur général de l'exploitation de Blackbaud au Canada. Nous mettons la technologie de collecte de fonds facile à utiliser entre les mains des Canadiens qui sont prêts à agir. C'est ce qui nous enthousiasme le plus. Nous avons hâte de célébrer les réalisations des Canadiens en matière de collecte de fonds. »

Grâce au logiciel Peer-to-Peer Fundraising de Blackbaud, propulsé par JustGiving, les organisations de bien social peuvent :

Multiplier de façon exponentielle leur portée et leur potentiel de collecte de fonds en donnant à leurs partisans la capacité de créer des pages connexes avec une intégration facile dans les médias sociaux;

Partager leurs campagnes et leur mission en ligne, en rassemblant de façon numérique les communautés éloignées qui autrement ne seraient pas en mesure de connecter;

Soutenir aisément les collecteurs de fonds moins expérimentés au moyen de courriels d'encadrement automatisés pour s'assurer qu'ils ont accès aux connaissances et au cadre dont ils ont besoin pour atteindre et dépasser leurs objectifs de collecte de fonds;

Donner à tous les membres de leur équipe accès à la conception et à l'exportation de rapports personnalisés modifiables;

Rendre compte des résultats facilement et efficacement à l'aide de l'intégration transparente de l'outil eTapestryMD de Blackbaud, et des intégrations supplémentaires à venir plus tard cette année.

Et les collecteurs de fonds individuels peuvent :

Se joindre à des organisations de bien social en créant, en partageant et en développant leurs propres pages de collecte de fonds ou en faisant des dons directement à l'organisation;

Adopter une approche permettant aux utilisateurs de collecter des fonds eux-mêmes en consacrant des fonds provenant d'événements comme les anniversaires et les mariages à des œuvres de bienfaisance, ou en combinant des activités qu'ils aiment déjà, comme l'exercice ou la pâtisserie, afin de recueillir des fonds pour une bonne cause;

Accroître l'impact de la collecte de fonds au sein des équipes;

Tirer parti des campagnes de financement communautaires, des dons commémoratifs, de la diffusion en direct et des événements sportifs.

Succès avéré

Au cours de la dernière année, des champions de la collecte de fonds, comme le regretté capitaine Sir Tom Moore , ont prouvé la différence que peuvent faire les partisans lorsqu'ils se rallient autour de causes qui leur tiennent à cœur. Sir Tom Moore s'est fixé comme objectif de faire 100 tours de son jardin à la marche avant son 100e anniversaire, afin de recueillir 1 000 £ pour l'organisme NHS Charities Together, qui soutient le Service national de la santé (NHS) du Royaume-Uni. Il a finalement recueilli 38,97 millions de livres sterling grâce à JustGiving, créant ainsi un héritage durable.

À la suite du communiqué d'aujourd'hui, les organisations canadiennes de bien social pourront maintenant mobiliser des individus passionnés, et leur présenter les initiatives et les appels de leur organisation. La solution de collecte de fonds entre pairs de Blackbaud a un bilan exceptionnel à l'échelle mondiale, avec près de 30 000 organismes de bienfaisance dans le monde qui l'utilisent actuellement.

Au cours du programme d'accès anticipé, l'emblématique musée Science World a utilisé la solution pour soutenir son ingénieuse compétition Nerd-a-thon. « De notre point de vue, c'était efficace, facile et sécuritaire, et cela nous a permis de personnaliser la campagne selon nos besoins relativement à notre marque et à notre message », a déclaré Nancy Roper, vice-présidente du développement de Science World. La campagne « World Needs More Nerds » a permis de recueillir plus de 450 000 dollars canadiens en seulement six mois.

La solution est maintenant offerte aux organismes de bienfaisance, fondations publiques ou fondations privées qui sont enregistrées auprès de l'Agence du revenu du Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.blackbaud.ca/products/blackbaud-peer-to-peer-fundraising-powered-by-justgiving/.

À propos de Blackbaud

Blackbaud (NASDAQ : BLKB) est la première entreprise mondiale de logiciels infonuagiques à soutenir le bien social. Au service de l'ensemble de la communauté du bien social - organismes sans but lucratif, établissements d'enseignement supérieur, écoles primaires et secondaires, organismes de soins de santé, communautés religieuses, organismes artistiques et culturels, fondations, entreprises et agents de changement individuel -, Blackbaud relie les organisations et leur donne les moyens d'accroître leur impact par l'entremise de services, d'expertise, de renseignements sur les données et de logiciels infonuagiques. Le portefeuille de Blackbaud est adapté aux besoins uniques des marchés verticaux, avec des solutions pour la collecte de fonds et la gestion des besoins de collecte (GBC), le marketing, la défense d'une cause, la collecte de fonds entre pairs, la responsabilité sociale des entreprises, la gestion scolaire, la billetterie, les subventions, la gestion financière, le traitement des paiements et l'analytique. Au service de l'industrie depuis quatre décennies et avec un siège social se situant à Charleston, en Caroline du Sud, Blackbaud exerce ses activités aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Costa Rica et au Royaume-Uni. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.blackbaud.ca/ ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

