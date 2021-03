OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - En partenariat avec Sound Venture Productions, la Société géographique royale du Canada est heureuse d'annoncer la diffusion, en première mondiale, de ré:INSTALLATION, une série captivante de quatre documentaires de 30 minutes sur la délocalisation de communautés au Canada.

De la délocalisation forcée d'Africville, près de Halifax, à l'internement et à la saisie des biens des Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, ré:INSTALLATION explore les effets durables et multigénérationnels qu'entraîne un déracinement. Cette série documentaire présente des histoires dans le style classique de David contre Goliath. En plus d'être fascinants et pertinents, ces récits sociaux essentiels démontrent clairement comment certains groupes de Canadiens et de Canadiennes ont été déracinés pour diverses raisons à travers les époques.

« Il s'agit d'un honneur pour Canadian Geographic de présenter ces quatre histoires importantes de délocalisation de communautés canadiennes », déclare Gilles Gagnier, chef de l'exploitation et éditeur du magazine Canadian Geographic. « Du déplacement forcé des peuples autochtones aux déménagements imposés par le développement industriel, notre pays est véritablement une nation de délocalisation. L'esprit de communauté qui s'est créé lors de ces bouleversements fait partie de l'identité canadienne. »

Les délocalisations communautaires sont au cœur de la grande histoire de ce qui a façonné et continue de façonner le Canada en tant que pays. En plus de créer un sentiment d'appartenance à la communauté, les lieux nous relient à notre culture, à notre histoire et à notre patrimoine. À l'aide d'images d'archives, d'entretiens avec des experts et de conversations avec des membres des communautés touchées, ré:INSTALLATION nous montre que si les lieux ont disparu, les liens avec la terre demeurent.

« Je suis très fier de présenter cette importante anthologie aux Canadiens et aux Canadiennes et d'y intégrer la touche unique de Sound Venture, qui produit du contenu télévisuel éducatif, culturel et historique canadien depuis 30 ans », explique Neil Bregman, chef de production de Sound Venture Productions.

Les quatre épisodes de ré:INSTALLATION seront diffusés sur la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) à 21 h (HE) les quatre dimanches d'avril, donc à partir du 4 avril. Chaque épisode sera également rediffusé à minuit (HE). De plus, les épisodes seront présentés simultanément sur les chaînes française et anglaise de CPAC et seront diffusés en continu au www.cpac.ca .

« CPAC est heureuse de présenter pour la toute première fois cette série documentaire canadienne », déclare Colette Watson, présidente et directrice générale de CPAC. « Nous sommes fiers de diffuser des documentaires portant sur des histoires canadiennes importantes ainsi que des émissions authentiques afin d'informer les Canadiens et les Canadiennes. En présentant ré:INSTALLATION, nous espérons contribuer à faire la lumière sur des événements historiques que nous ne devons pas oublier afin d'aller de l'avant en tant que nation. »

Voici l'horaire de diffusion :

Dimanche 4 avril à 21 h, HE (rediffusion à minuit, HE)

Africville

Dimanche 11 avril à 21 h, HE (rediffusion à minuit, HE)

Les Métis de l'Alberta

Dimanche 18 avril à 21 h, HE (rediffusion à minuit, HE)

L'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale

Dimanche 25 avril à 21 h, HE (rediffusion à minuit, HE)

Les villages engloutis de la voie maritime du Saint-Laurent

La série documentaire sera accessible sur demande à l'adresse cpac.ca.

À PROPOS DE LA CHAÎNE D'AFFAIRES PUBLIQUES PAR CÂBLE

La Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) est l'unique service de télédiffusion bilingue, privé, sans publicité et sans but lucratif. Fondée en 1992 par un consortium de câblodistributeurs en vue de conserver une voix éditoriale indépendante au service du processus démocratique canadien, CPAC offre une fenêtre sur les affaires parlementaires, politiques et publiques au Canada et à l'étranger. Les émissions de CPAC sont aujourd'hui diffusées par les distributeurs de services par câble, satellite et communications sans fil à quelque 10 millions de foyers canadiens ainsi que dans le monde entier sur sa plateforme en ligne et ses médias sociaux.

Liens pour les médias sociaux : @CPAC_TV

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

En plus de favoriser une appréciation plus profonde envers le Canada, la Société géographique royale du Canada (SGRC) a pour objectif de promouvoir une meilleure connaissance du pays, de ses habitants, de ses lieux, de son patrimoine naturel et culturel ainsi que de ses défis environnementaux, sociaux et économiques. La SGRC est l'un des plus importants organismes éducatifs à but non lucratif du Canada et elle compte plus de 25 000 membres à travers le pays. Son financement repose principalement sur les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil d'administration et les comités de la SGRC sont composés entièrement de bénévoles.

Liens pour les médias sociaux : @RCGS_SGRC @CanGeo

À PROPOS DE SOUND VENTURE

Société de production canadienne dynamique offrant des services complets, Sound Venture Productions crée et distribue des documentaires et des émissions de qualité sur les arts, la culture, la jeunesse, le style de vie et la nature. Elle s'efforce de soutenir et de créer des projets à multiples facettes qui font la promotion de l'identité canadienne, tant passée que présente. Son objectif est de raconter des histoires typiquement canadiennes de façon créative afin d'éduquer et de captiver des publics nationaux et internationaux.

Liens pour les médias sociaux : @SoundVenturePro

