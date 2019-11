Une nouvelle ressource en ligne donne vie à des histoires scientifiques

OTTAWA, le 14 nov. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a lancé, aujourd'hui, une ressource en ligne accessible à tous les Canadiens.

Les Chroniques 360 offrent des histoires scientifiques qui intéresseront les jeunes Canadiens, le public, l'industrie et le milieu académique.

Ces histoires intéressantes démontrent comment l'ACIA continue d'être un chef de file mondial en matière de salubrité des aliments, de protection des végétaux et de santé des animaux en utilisant la science et l'innovation et en soutenant l'accès de l'industrie aux marchés internationaux.

Les histoires des Chroniques 360 couvrent de nombreux sujets, comme la reconnaissance des signes et des symptômes de l'agrile du frêne, la façon dont l'ACIA collabore avec l'industrie pour protéger les consommateurs contre la fraude alimentaire et la façon dont les chiens détecteurs à l'aéroport aident à garder les produits alimentaires, animaux et végétaux interdits à l'extérieur du Canada.

Faits en bref

Chroniques 360 est un centre multimédia en ligne qui présente des histoires qui couvrent l'ACIA sous tous les angles. Les articles, les vidéos, les vlogues et les balados offrent des points de vue uniques et novateurs provenant d'experts, de scientifiques et d'inspecteurs.

Le contenu des Chroniques 360 est disponible et représente une ressource aux médias et aux Canadiens. Le contenu peut être reproduit en tout ou en partie, conformément aux modalités de l'ACIA.

Bon nombre de nos experts sont disponibles pour accorder des entrevues devant ou sans la caméra. Les journalistes qui sont à la recherche de renseignements supplémentaires ou qui souhaitent être mis en rapport avec l'un de nos experts peuvent communiquer avec le bureau des relations avec les médias de l'ACIA.

