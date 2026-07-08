Une nouvelle présidence au conseil d'administration de la Fondation Lucie et André Chagnon

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La Fondation Lucie et André Chagnon est heureuse d'annoncer la nomination de Martine Vallée à titre de présidente de son conseil d'administration.

Martine Vallée, présidente du conseil d'administration / Claude Chagnon, président sortant du conseil d'administration (Groupe CNW/Fondation Lucie et André Chagnon)

Martine Vallée est administratrice de la Fondation depuis près de 10 ans et, plus récemment, présidente du comité gouvernance, éthique et ressources humaines. Au cours des deux dernières années, elle a joué un rôle actif dans notre processus de clarté stratégique, qui a mené à l'affinement de la mission et de la vision de la Fondation. Reconnue pour son leadership collaborateur, sa capacité à rassembler autour d'objectifs communs et son engagement envers le renforcement de la capacité d'agir des communautés à travers le Québec, elle détient une compréhension approfondie de l'organisation et de ses écosystèmes. Son expertise et ses perspectives contribueront à assurer la continuité du travail de la Fondation et à soutenir l'organisation dans ce nouveau chapitre.

En tant que membre indépendante, Martine Vallée accède à la présidence du conseil d'administration à un moment marquant de l'histoire de la Fondation, alors que celle-ci vient de célébrer son 25e anniversaire. Elle sera accompagnée par Julie Bérubé, membre de la famille Chagnon, qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration.

Plus d'un quart de siècle après sa création, la Fondation continue de poursuivre la volonté de Lucie et André Chagnon de prévenir la pauvreté et toutes les autres formes d'iniquités au Québec en agissant sur les causes profondes de ces enjeux au sein de notre société.

C'est un honneur et un immense privilège de prendre la présidence du conseil d'administration. Après près de dix ans d'engagement au sein du conseil d'administration de la Fondation, je peux témoigner de la grande clarté qui anime, aujourd'hui, son action et son rôle. Je tiens à remercier chaleureusement Claude Chagnon pour son leadership et sa contribution remarquable comme véritable acteur de changement. C'est avec fébrilité, reconnaissance et humilité que j'accepte ces nouvelles responsabilités.

- Martine Vallée, présidente du conseil d'administration

Martine Vallée succède ainsi à Claude Chagnon, président du conseil d'administration depuis mars 2019, et qui a accompagné la Fondation depuis sa création en 2000.

Il est venu pour moi le temps de passer le relais. Depuis 25 ans, j'ai eu le privilège d'accompagner la Fondation dans son évolution et de constater l'ampleur du chemin parcouru. Aujourd'hui, la Fondation est solidement positionnée pour poursuivre sa mission. La clarté stratégique qui guide désormais son action, l'expertise de l'équipe et l'engagement du conseil d'administration me donnent toute confiance pour la suite. Je souhaite à Martine Vallée un excellent mandat.

- Claude Chagnon, président sortant du conseil d'administration

Le conseil d'administration ainsi que l'ensemble des employé•e•s de la Fondation tiennent à exprimer leur profonde gratitude à Claude Chagnon pour son engagement exceptionnel envers la mission de la Fondation. Au cours des 25 dernières années, il a porté avec conviction et bienveillance l'héritage légué par les fondateurs de la Fondation, ses parents, tout en contribuant à façonner l'évolution de la Fondation avec sa vision, son énergie et, surtout, son cœur.

Par son leadership rassembleur, son écoute, son authenticité et son profond respect des personnes, il laisse une empreinte durable sur la Fondation, ainsi que sur ceux et celles qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Sa contribution laisse un héritage indélébile pour l'organisation, ses partenaires et ses collaborateur•trice•s.

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté et toutes les autres formes d'iniquités afin que tous les enfants et jeunes vivant au Québec puissent développer leur plein potentiel.

SOURCE Fondation Lucie et André Chagnon

Renseignements : Claire Neveux, Conseillère, Communications, Fondation Lucie et André Chagnon, [email protected]