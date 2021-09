Une nouvelle plateforme de recrutement pour les ressources intermédiaires

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait lourdement ressentir dans les ressources intermédiaires (RI), l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) est fière de dévoiler « Travailler en RI », une plateforme pour soutenir ses membres dans le recrutement de personnel et augmenter leur visibilité auprès des Québécois à la recherche d'un emploi, réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

À l'heure actuelle, des milliers de postes sont vacants dans les 1 000 RI à travers la province. Si le recrutement est extrêmement difficile depuis des années, en contexte de pandémie, la tâche devient encore plus ardue.

« Plus que jamais, il est essentiel de mettre en place des outils comme la plateforme "Travailler en RI" pour aider concrètement les propriétaires de ressources à présenter les opportunités d'emploi dans ces milieux de travail et les aider à trouver la main-d'œuvre nécessaire pour prendre soin des 16 000 personnes vulnérables qu'ils hébergent », explique Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

Présenter les opportunités d'emplois

L'ARIHQ a développé une plateforme qui permet aux ressources intermédiaires de se faire connaître davantage auprès de la population, mais surtout, auprès des citoyens à la recherche d'un emploi. Elle rend également accessible l'information sur les types de postes qui existent chez ces employeurs de choix.

« La pandémie de la COVID-19 nous place dans une situation inédite où il y a à la fois un fort chômage dans certains secteurs d'activité et une rareté de main-d'œuvre importante dans d'autres, comme en santé. Cette situation peut s'avérer positive pour ceux qui veulent se tourner vers une nouvelle carrière, par exemple, dans une ressource intermédiaire d'hébergement. Ces milieux chaleureux et centrés sur les besoins des personnes recherchent activement des travailleurs. Je tiens à saluer l'initiative de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec qui a lancé une plateforme de recrutement pour pourvoir ses postes vacants partout au Québec », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Simple et efficace

La plateforme « Travailler en RI » est simple d'accès et d'utilisation afin d'offrir une expérience de navigation agréable et intuitive aux citoyens à la recherche d'un emploi. Ces derniers peuvent ainsi entrer en contact facilement avec les ressources intermédiaires qui proposent des postes disponibles et ce, partout au Québec.

La plateforme « Travailler en RI » s'ajoute donc aux outils dont disposent les ressources intermédiaires pour se faire connaître en tant que milieux de travail à dimension humaine et ouverts à accueillir toute personne intéressée à rejoindre leurs équipes dévouées.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte plus de 1 000 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 16 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Renseignements: Isabelle Verge, [email protected], Cellulaire : 514 701-7223

Liens connexes

www.arihq.com