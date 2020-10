Une nouvelle offre centrée sur le télétravail - Vidéotron affaires propulse la productivité des enteprises

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'écoute des besoins des entreprises et des travailleurs, Vidéotron Affaires et Fibrenoire lancent une nouvelle solution conçue pour améliorer la collaboration, la sécurité et la productivité au sein des équipes en contexte de télétravail, peu importe le type de connexion, l'industrie et la taille de l'entreprise.

Accès dédié à Internet, fonctions évoluées de communication en nuage, solutions et appareils mobiles: la nouvelle gamme de forfaits télétravail comprend des services et outils de pointe qui facilitent la communication avec les clients et la collaboration entre collègues, améliorent la gestion de projets et permettent de mesurer efficacement la productivité des équipes.

Une connexion Internet Affaires installée à domicile réservée au travail assurant le maintien d'un lien de communication constant entre collègues et avec les clients;

réservée au travail assurant le maintien d'un lien de communication constant entre collègues et avec les clients; Une connexion de relève LTE à haut débit qui assure, en cas de panne, la liaison au serveur d'entreprise pour assurer la continuité des affaires en tout temps;

à haut débit qui assure, en cas de panne, la liaison au serveur d'entreprise pour assurer la continuité des affaires en tout temps; Accès à des fonctions avancées de communication en nuage comme la téléconférence audio et vidéo, la gestion des appels sur le web, et un numéro unique pour tous les appareils;

comme la téléconférence audio et vidéo, la gestion des appels sur le web, et un numéro unique pour tous les appareils; Des forfaits mobiles flexibles et avantageux pour rendre les équipes disponibles en tout temps.

Cybersécurité accrue

La sécurité des données et l'intégrité des infrastructures réseau étant primordiales pour Vidéotron Affaires, la nouvelle gamme de forfaits télétravail donne aussi la possibilité aux équipes d'accéder à distance et de façon sécuritaire au réseau interne de l'entreprise à partir d'un appareil mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur. Les télétravailleurs pourront se connecter à distance en permanence ou sur demande, selon les politiques de sécurité en place. De plus, la solution simplifie une connexion Internet virtuelle privée (VPN) qui s'intègre au répertoire d'entreprise afin de supporter une connectivité simple, sécuritaire et efficace.

Citation

« Vidéotron Affaires s'est donné la mission d'accompagner les entreprises dans la reprise et la poursuite de leurs activités. Nous croyons que le maintien d'une communication de qualité en tout temps avec les employés et les clients ainsi que l'optimisation de la productivité des équipes grâce à des outils de collaboration performants sont désormais indispensables au succès de toute organisation », a affirmé Jean Novak, président de Vidéotron Affaires.

Pour obtenir plus d'informations ou se prémunir de la nouvelle solution, les entreprises sont priées de se rendre sur la page web prévue à cet effet.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait ­­1 497 300 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, Affaires corporatives, 438 889-3220

Liens connexes

www.videotron.com