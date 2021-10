Une nouvelle murale dans le quartier Centre-Sud !

De concert avec l'organisme de bienfaisance MU qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés, la murale a été créée par l'artiste Peru Dyer. Ce montréalais d'origine sud-américaine, illustrateur et muraliste de type « graffiti art », mobilise les formes géométriques simples dans son art, avec un style coloré, vivant et rétro.

Ce projet a permis d'impliquer les voisins et la communauté, notamment dans le choix de la maquette ainsi que lors de la journée citoyenne, où ceux-ci ont pu contribuer à la réalisation de l'œuvre, en peinturant aux côtés de l'artiste.

« Nous sommes fiers de contribuer de façon active à l'embellissement et à la valorisation des espaces urbains du quartier Centre-Sud. Il est important pour nous de refléter le fait que nous ne sommes pas simplement présents dans ce quartier, mais que nous nous y impliquons. Ce projet illustre parfaitement nos valeurs fondamentales et notre culture d'engagement communautaire, en particulier nos valeurs de proximité et de collaboration avec les communautés. Vivifiante, inspirante et rassembleuse, cette œuvre se veut un don artistique pour la collectivité » a affirmé Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

« Embellir les espaces publics et s'engager au mieux-être des communautés par l'art sont des enjeux essentiels pour chaque projet de MU. En léguant cette œuvre à la collectivité, Énergir, en tant que citoyen corporatif, permet de participer de manière active à la revalorisation de ses installations de manière innovante et c'est un modèle qui, je l'espère, inspirera davantage de grandes entreprises en ce sens » a ajouté Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Un projet d'embellissement aux multiples facettes

Soucieuses d'ancrer ce projet dans sa communauté d'accueil, Énergir et MU ont également collaboré à la mise en place d'un volet communautaire jeunesse en marge de la réalisation de la murale. Cette activité, gratuite et ouverte à tous, prendra place au parc Jos- Montferrand, le 16 octobre prochain, et permettra aux jeunes du quartier de s'initier à l'art mural.

Énergir en bref

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 150 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU est lauréat du 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal. www.mumtl.org Facebook: facebook.com/MUMTL | Twitter: @MUMTL | Instagram: @MUMTL

