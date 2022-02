HAY RIVER, NT, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Le logement abordable est essentiel à la reprise du Canada face à la pandémie pour les collectivités partout au pays, y compris à Hay River.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en compagnie de Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, de l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et de l'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé une contribution fédérale de 3,2 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement pour la construction de nouveaux logements de transition destinés aux femmes et aux enfants qui fuient la violence.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest versera 900 000 dollars pour ce projet. Rio Tinto et Diane Haché, une employée retraitée de la mine de diamants Diavik qui a amassé des fonds en vendant le cuivre contenu dans des fils qui avaient été utilisés à la mine, ont aussi fait un don de 310 000 $ à la nouvelle maison d'hébergement.

Une fois achevée, la maison d'hébergement Family Support Centre offrira 14 logements d'hébergement d'urgence dont les familles vivant dans les collectivités du Nord ont grand besoin.

La maison d'hébergement Family Support Centre fonctionne selon une philosophie « porte ouverte » qui est axée sur la communauté et globale. En plus d'offrir un chez-soi sûr, les femmes et les enfants auront accès à des programmes internes et à des services fournis par les ressources communautaires existantes dans des domaines comme le traitement post-traumatique, l'éducation et la prévention en matière de maltraitance et le développement des aptitudes à la vie quotidienne.

La construction de la nouvelle maison d'hébergement a commencé en juillet 2021 et devrait être achevée d'ici l'automne 2022.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un toit stable. Notre gouvernement est déterminé à aider toute la population à trouver un chez-soi sûr. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. L'annonce d'aujourd'hui contribue à faire en sorte que les femmes et les enfants fuyant la violence familiale dans les collectivités du Nord aient un endroit sûr où se réfugier. Ces aménagements sont le résultat d'excellents partenariats qui ont permis de répondre collectivement aux besoins de logement sur notre territoire. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Je suis heureuse que, grâce au partenariat conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Family Support Centre, les femmes et les enfants victimes de violence à Hay River auront accès à de l'hébergement d'urgence. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada afin que tous les résidents dans l'ensemble des Territoires aient davantage accès à des logements plus abordables. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« Les Territoires du Nord-Ouest se situent au deuxième rang quant à la violence familiale faite aux femmes au pays. Les maisons d'hébergement sont un endroit important où les femmes et les enfants fuyant la violence peuvent obtenir du soutien émotionnel, des services d'intervention et des références à d'autres ressources. Ce nouvel immeuble renforcera les capacités du Hay River Family Resource Centre à appuyer les femmes victimes de violence. » - L'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Les membres du conseil d'administration et du personnel du Family Support Centre sont reconnaissants des partenariats solides que nous avons avec les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux, territoriaux, les administrations municipales, les industries du Nord et les commerces locaux. La nouvelle maison d'hébergement à Hay River offrira aux femmes et aux enfants qui fuient la violence dans le Nord un lieu sûr et bienveillant où ils pourront se rétablir, reconstruire leur vie et renaître. » - Kristine Vannebo-Suwala, directrice générale du Family Support Centre

« Rio Tinto est très fier d'appuyer des organisations, comme le Family Support Centre, qui offrent un lieu sûr et des services de soutien professionnels aux femmes et aux enfants victimes d'abus. Notre contribution aidera à créer un immeuble accueillant pour les familles dans le besoin. » - Angela Bigg, présidente et cheffe de l'exploitation de la mine de diamants Diavik

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

