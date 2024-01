UNE NOUVELLE LOI EN DON D'ORGANES NÉCESSAIRE POUR SAUVER PLUS DE VIES

Transplant Québec présente ses recommandations en commission parlementaire

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - De passage à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans le cadre du mandat d'initiative visant à étudier les moyens facilitant le don d'organes ou de tissus, Transplant Québec réitère l'importante nécessité que le Québec entreprenne une grande réflexion sociale en vue de procéder à une réforme complète du système de don d'organes. « Pour Transplant Québec, il est clair que pour sauver davantage de vies, le Québec doit se doter d'une loi spécifique et complète sur le don d'organes et la transplantation. C'est ce qui rendra tout le reste possible », indique d'emblée la directrice générale de Transplant Québec, Martine Bouchard.

Forte de son expertise unique et hautement nichée et avec plus de 50 ans d'expérience, Transplant Québec a présenté aux parlementaires un mémoire comprenant 12 recommandations (voir Annexe), articulées autour des quatre axes d'intervention : l'organisation du don, ce qui inclut la structure, les processus et les leviers, la formation des professionnels de la santé ; le respect des dernières volontés puis le consentement.

De manière concrète, Transplant Québec recommande notamment de renforcer l'obligation, pour tous les établissements hospitaliers, de notifier le plus tôt possible Transplant Québec lors de la mort imminente ou récente de toute personne, d'améliorer et de bonifier la formation des professionnels de la santé, de favoriser le respect des dernières volontés d'un donneur, de permettre à la population de faire connaître son consentement (ou son refus), et de déployer des efforts additionnels de sensibilisation auprès de la population québécoise.

« La commission qui se tient aujourd'hui est un premier pas dans la bonne direction. Or, il importe que cela mène aux optimisations qui sont nécessaires. Pour tous ces patients encore en attente d'un organe, pour tous les donneurs décédés et leurs familles, nous avons le devoir de faire mieux parce qu'il est possible de faire mieux », ajoute Martine Bouchard.

Une organisation unique pour chapeauter le don d'organes au Québec

Bien que le processus permettant le don d'organes soit éminemment complexe, il n'y a pas actuellement d'organisation qui pilote l'ensemble du processus de don et de transplantation d'organes. C'est pourquoi Transplant Québec souhaite que le nouveau cadre législatif la désigne comme organisation unique responsable et imputable, et lui octroie tous les leviers afférents pour s'acquitter pleinement de sa mission.

« Afin que le Québec rejoigne les juridictions les plus performantes, il a besoin de plus qu'un sous-traitant : il a besoin d'un chef d'orchestre en don d'organes et transplantation. Cela s'inscrit en droite ligne avec les avis des experts à l'effet qu'une autorité doit être clairement identifiée pour garantir le respect des dispositions prévu au cadre législatif », affirme Martine Bouchard, ajoutant que toutes les recommandations de Transplant Québec sont basées sur la littérature scientifique, les expériences mondiales les plus efficientes ainsi que l'avis d'experts reconnus.

Réflexion sociale sur le mode de consentement

En ce qui concerne plus spécifiquement le consentement, Transplant Québec rappelle que si le changement du mode de consentement est un outil pour atteindre de meilleurs résultats, il n'en est pas le seul déterminant, ni même le principal. Les experts s'entendent pour dire que c'est la combinaison de plusieurs mesures concrètes qui permet d'améliorer la situation. Si les parlementaires souhaitaient entreprendre un changement vers le consentement présumé, Transplant Québec soutient que ce serait à condition que l'adhésion de la population à un tel changement soit démontrée.

« Chez Transplant Québec nous sommes portés par la conviction que nous avons non seulement le pouvoir, mais également la responsabilité collective de tout faire pour sauver davantage de vies. C'est donc rempli d'espoir que nous invitons les parlementaires, et toute la population à poursuivre cette réflexion afin que nous nous dotions d'un cadre législatif qui rendra le Québec plus performant », conclut la directrice générale de Transplant Québec.

