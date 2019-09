Une nouvelle infrastructure de traitement des eaux usées pour les résidents du Cap-Breton

CAP-BRETON, NS, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Des investissements stratégiques dans l'infrastructure de traitement des eaux usées jouent un rôle essentiel dans le soutien de collectivités sécuritaires, efficaces et durables.

L'honorable Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et député de Cape Breton-Canso, et l'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Affaires de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, et Cecil Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton, ont annoncé aujourd'hui qu'un financement sera versé pour de nouvelles installations de traitement d'eaux usées au Cap‑Breton.

Le projet de traitement des eaux usées de la municipalité régionale du Cap-Breton prévoit la construction de deux nouvelles installations de traitement des eaux usées dans la région, ainsi que de nouveaux systèmes de désinfection par rayonnement ultraviolet dans cinq installations existantes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet de l'infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse plus de 32,6 millions de dollars, tandis que la municipalité verse plus de 26,2 millions de dollars au projet.

L'annonce d'aujourd'hui met également en lumière la Stratégie de faisabilité des eaux usées de la municipalité régionale du Cap-Breton, dont la mise en œuvre a débuté en 2018. Cette étude visait à évaluer la conception potentielle d'infrastructures améliorées de traitement et de collecte des eaux usées dans sept bassins d'égout de la municipalité régionale du Cap-Breton.

« Ce projet contribuera à protéger la santé des citoyens et l'environnement dans les collectivités du Cap-Breton et à assurer la sécurité et la fiabilité des services de traitement des eaux usées. »

L'honorable Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et député de Cape Breton-Canso

« Nous reconnaissons que les collectivités rurales sont le moteur de notre succès en tant que pays, et c'est pourquoi les investissements dans les collectivités du Cap-Breton contribueront à faire croître les économies locales, à bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives et à protéger l'environnement et les rives du Cap-Breton pour les années à venir. »

L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« Des installations efficaces et efficientes de traitement des eaux usées améliorent non seulement la qualité de vie des gens qui vivent et travaillent au Cap-Breton, mais elles sont aussi essentielles à la construction d'infrastructures plus durables qui serviront la collectivité aujourd'hui et pour l'avenir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux à cet important projet. En investissant dans deux nouvelles stations de traitement des eaux usées et en modernisant les installations existantes, les résidents de la municipalité régionale du Cap-Breton bénéficieront de meilleurs services de traitement des eaux usées qui leur permettront de vivre dans des collectivités saines et dynamiques. »

L'honorable Geoff MacLellan, ministre des Affaires de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Il s'agit d'un élément important de notre plan d'immobilisations pluriannuel. Ce projet répond non seulement à nos exigences réglementaires, mais aussi à la nécessité pour nos résidents de vivre dans un environnement propre. La MRCB s'est engagée à apporter des changements positifs et nous avons hâte d'aller de l'avant dans le cadre de ce projet. »

Cecil Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des voies commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des voies commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée et immigration



innovation



croissance propre et changements climatiques



commerce et investissement



infrastructure

