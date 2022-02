Sodexo Canada prendra en charge les opérations de production Cook it présentera ses recettes créatives et veillera à l'approvisionnement local

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cook it, la pionnière québécoise des boîtes repas, est fière d'annoncer son partenariat avec Sodexo Canada, une référence mondiale reconnue en matière de production alimentaire, qui lui permettra d'entreprendre de façon entièrement autonome la création et la production de sa nouvelle gamme de repas prêt-à-manger depuis ses nouvelles installations à Longueuil.

À la suite de l'obtention récente du financement de 10 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, Cook it a pu acquérir, entre autres initiatives structurantes, les actifs de l'entreprise Locaal à l'automne 2021. Cook it réalise ce nouveau partenariat avec Sodexo et délègue à Sodexo la gestion des équipes chargées de la production des plats prêts-à-manger. L'approvisionnement des aliments auprès des producteurs locaux demeure une priorité pour Cook it dans cette nouvelle aventure qui débutera au printemps 2022.

« Nos clients retrouveront dans cette nouvelle gamme de repas prêt-à-manger toute la créativité des recettes auxquels ils sont habitués. Cook it poursuit sa mission d'être la meilleure façon de manger que ce soit pour ses kits prêts-à-cuisiner que son offre de prêt-à-manger, souligne la présidente et cofondatrice, Judith Fetzer. L'expertise de Cook it en matière de création de recettes et d'approvisionnement en produits frais locaux sera au cœur des nouvelles recettes qui seront présentées et que les clients pourront ajouter à leur livraison hebdomadaire. »

« C'est un réel plaisir de pouvoir s'associer à une entreprise du calibre de Sodexo qui possède une expérience pointue dans la production de plats préparés en plus d'être un leader mondial de l'alimentation. Nous avons été charmés à la fois par les valeurs et les gens chez Sodexo. Le partenariat va nous permettre de pousser l'innovation encore plus loin en termes de développement de produits et dans nos pratiques en développement durable », a poursuivi Patrick Chamberland, cofondateur, chef des opérations et chef de la direction financière.

Présente au Canada depuis plus de 40 ans, Sodexo est reconnue pour l'excellence de son engagement envers une production socialement et environnementalement responsable et l'efficience de ses procédés.

« Sodexo est toujours à l'affût des nouvelles tendances dans le domaine alimentaire, ajoute Juliette Dufourmantelle, Vice-Présidente Senior Sodexo Canada. Avec Cook it, une entreprise montréalaise précurseure de la boîte repas en 2014, c'est aussi une histoire de coup de cœur pour une entreprise locale qui valorise l'innovation et la responsabilité sociale de l'entreprise. »

La mise en place de ce partenariat stratégique entraînera la création de 35 nouveaux emplois de qualité en usine.

À propos de Sodexo

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40, ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas faits avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. À compter du printemps 2022, Cook it présentera sa propre gamme de repas prêt-à-manger.

Chaque semaine, le menu propose 14 nouvelles recettes prêtes à cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 2 minutes et toutes sortes de produits d'épicerie 100 % locaux dans le garde-manger. Créées par des chefs et approuvées par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, manger équilibré et varié n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez le chefcookit.com.

Cook it compte actuellement plus de 530 employés répartis entre un siège social en plein cœur de Montréal et une usine de production d'une superficie de 34 000 pieds carrés.

