Une nouvelle étude révèle que la thermopompe est l'option de chauffage et de climatisation la plus abordable pour la plupart des ménages

Un nouvel outil de calcul en ligne permet de comparer les options de chauffage et de climatisation dans différentes villes canadiennes.

OTTAWA, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude de l' Institut climatique du Canada révèle que la thermopompe est déjà la solution de chauffage et de climatisation la plus abordable pour la plupart des ménages canadiens.

Ce nouveau rapport, intitulé Thermopompes rentables: chauffer et climatiser à faible coûts au Canada , évalue les coûts de chauffage et de climatisation dans différents types de bâtiments à Vancouver, Edmonton, Toronto, Montréal et Halifax en comparant différentes configurations de thermopompe à la combinaison d'une fournaise au gaz et d'un climatiseur.

Conclusion : dans la plupart des cas, la thermopompe est plus abordable qu'une fournaise au gaz associée à un climatiseur. En moyenne, les coûts sur toute la durée de vie d'une thermopompe conventionnelle avec chauffage d'appoint électrique sont inférieurs de 13 % à ceux d'une fournaise au gaz combinée à un climatiseur. On peut attribuer en partie ces résultats à la haute efficacité énergétique de la thermopompe, cinq fois plus grande que celle d'une fournaise au gaz, ce qui représente d'importantes économies sur la facture d'énergie.

De plus, quiconque cherche un nouvel appareil de chauffage ou de climatisation peut utiliser un nouvel outil de calcul en ligne conçu par l'Institut climatique ( calculatricethermopompe.ca ) pour trouver l'option la plus adaptée à sa situation. L'outil fournit des renseignements détaillés sur la manière dont la thermopompe se compare aux autres options dans les cinq villes du scénario, autant en matière de coûts que d'émissions.

La thermopompe est essentielle pour réduire la pollution climatique causée par les bâtiments canadiens et protéger la population des chaleurs extrêmes; elle est hautement efficace énergétiquement, fonctionne sans recours aux combustibles fossiles et sert également pour la climatisation, fonction qui deviendra de plus en plus importante avec la multiplication des canicules estivales.

Dans ce nouveau rapport sont recommandées des politiques ciblant les obstacles qui empêchent les ménages d'avoir une thermopompe, notamment le maintien des stratégies et remises gouvernementales actuelles, la simplification de l'appui aux consommateurs, l'établissement d'un maximum pour la température intérieure et d'exigences en matière de refroidissement, et l'obligation d'utiliser des technologies de chauffage et de climatisation non polluantes et à haute efficacité dans les nouveaux bâtiments dans les régions où elles sont déjà compétitives.

« Selon nos calculs, la thermopompe serait plus abordable que le chauffage au gaz associé à la climatisation pour la majorité de la population canadienne. Il s'agit d'une manière rentable de se tenir au chaud l'hiver et de se rafraîchir l'été tout en réduisant ses émissions. »

- Sarah Miller, cheffe de projet, Adaptation, Institut climatique du Canada

« Si on compare ses coûts à ceux du gaz et du climatiseur, la thermopompe est une façon abordable de réchauffer et de rafraîchir la plupart des ménages canadiens. Le Canada a la chance incroyable de pouvoir aider sa population à économiser des frais d'énergie, à réduire la pollution climatique et à se protéger de chaleurs extrêmes comme celles de cet été. »

- Rick Smith, président, Institut climatique du Canada

« Ce nouveau rapport et la calculatrice en ligne fournissent une image détaillée et très utile de la façon dont la thermopompe se compare aux autres systèmes de chauffage et de climatisation au Canada. Les installateurs et les fabricants sont bien placés pour en accélérer l'adoption et permettre à plus de ménages de profiter d'appareils à faible coût pour se protéger contre la chaleur extrême tout en réduisant les émissions. »

- Martin Luymes, vice-président, Relations avec le gouvernement et les parties prenantes, Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération

