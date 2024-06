UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LE DR JULIEN

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle étape s'inscrit dans l'histoire de la Fondation Dr Julien afin de permettre la continuité de l'œuvre de Dr Julien et de la mission de la pédiatrie sociale en communauté, alors que la transition de l'ensemble des responsabilités de direction clinique du Dr Julien à sa fille Maude sera finalisée dès la fin de cet été.

« La vocation de Maude pour les enfants en difficulté fait partie de l'héritage familial, et c'était mon rêve qu'elle assure la continuité et même le développement de cette vision », indique Dr Gilles Julien. « Cette décision est le fruit d'une mûre réflexion, de concert avec notre conseil d'administration. Je pourrai dorénavant me concentrer sur mon rôle auprès des enfants, tout en continuant d'agir comme porte-parole, mais en me dégageant de la gestion de la Fondation qui continuera d'être entre bonnes mains. Je suis fier d'avoir développé un nouveau paradigme de soins qu'est la pédiatrie sociale en communauté, qui permet de bâtir avec et pour chaque enfant un cercle protecteur au sein de sa communauté et dans le respect de l'ensemble de ses droits fondamentaux. »

Maude Julien, infirmière clinicienne d'expérience et directrice générale fondatrice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis depuis 2009, qui occupe le poste de directrice clinique de la Fondation Dr Julien depuis un peu moins d'un an et qui siège au conseil d'administration depuis deux ans, reprendra à la fin de l'été le flambeau de son illustre père. « La Fondation Dr Julien soigne, accompagne et outille plus de 12 000 enfants en grande difficulté, par le biais de 45 centres indépendants de pédiatrie sociale répartis aux quatre coins du Québec », souligne-t-elle. « Je suis consciente des grandes responsabilités qui m'incombent. Je peux compter sur une équipe dévouée qui partage ma vision et mon engagement. »

Un virage philanthropique et une nouvelle structure de gestion

La Fondation Dr Julien entre donc dans la dernière phase du virage qu'elle a entrepris il y a quelques années pour assurer sa pérennité et le déploiement de la pédiatrie sociale en communauté au Québec. Ainsi, elle priorisera dorénavant le développement de son volet philanthropique, afin de mieux contribuer au financement du Réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté, en collaboration avec ce dernier, et à parts égales avec le gouvernement du Québec qui, rappelons-le, y investira 57,5 M$ d'ici le 31 mars 2027. Ceci contribuera à faire rayonner le modèle unique de pédiatrie sociale en communauté au bénéfice du plus grand nombre d'enfants dont la santé et le développement sont compromis par des conditions de vie difficiles.

La Fondation continuera, en parallèle, de veiller à la qualité des soins et des services offerts par les centres. À cet égard, la Fondation compte sur l'expertise d'équipes solides et dévouées, que ce soit dans la gestion financière, les communications, la formation, la recherche, l'accompagnement ou la certification et les centres désignés.

Pour mieux guider la Fondation dans cette dernière étape de son développement, le conseil d'administration est accompagné par un comité consultatif. De plus, pour soutenir ce changement et assurer une transition harmonieuse et réussie, des changements sur le plan de la gouvernance sont nécessaires. C'est dans ce contexte que Me François Morin, qui assurait depuis quelques années la présidence du conseil d'administration, a choisi de ne pas renouveler son mandat. Le Dr Julien se joint aux membres du conseil d'administration pour le remercier chaleureusement pour toutes les heures et tous les efforts qu'il a consacrés à la Fondation depuis 2011 pour assurer sa gestion et sa croissance.

Dans la même veine, la Fondation procédera à la sélection et à la nomination d'un.e président.e - directeur.trice général.e qui viendra compléter l'équipe de direction dans les prochains mois. Le choix de cette personne se fera en cohérence avec les objectifs poursuivis et le conseil d'administration complétera le processus dans le respect des meilleures pratiques. Une firme spécialisée a été mandatée par le conseil d'administration à cette fin. Dans l'intervalle, M. Michel Éric Fournelle, administrateur de la Fondation et président du CA du Centre de Côte-des-Neiges, assure une présence auprès des équipes.

Enfin, consciente de l'incertitude que ces changements peuvent générer, la Fondation a mandaté un organisme afin d'analyser le climat de travail, d'accompagner et d'écouter les employ.é.e.s qui se sentent inquiets face à ce virage. Des recommandations au conseil d'administration sont attendues afin que celui-ci puisse mettre les mesures en place dans le cadre de ces changements.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de nous donner les moyens de soutenir et d'accroître le nombre d'intervenants; d'influencer la pratique; de propager notre modèle unique de pédiatrie sociale en communauté; et d'en assurer la pérennité, pour que le maximum d'enfants vulnérables puisse avoir accès aux soins et aux services dans le respect de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté au Québec qui compte, aujourd'hui, une quarantaine de centres soignant, accompagnant et outillant plus de 12 000 enfants et leur famille respective.

