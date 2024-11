MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation Dr Julien (FDJ) lance la 22e édition de la Guignolée Dr Julien au profit de la pédiatrie sociale en communauté. À l'approche du temps des fêtes, la FDJ fait appel à la générosité des Québécois et Québécoises ainsi qu'à leur esprit d'entraide pour soutenir les enfants et les familles les plus vulnérables de la province.

La Guignolée Dr Julien est lancée ! (Groupe CNW/Fondation Dr Julien)

L'appel aux dons débute dès maintenant et se poursuit jusqu'au 15 janvier 2025. En se rendant sur le site web www.guignoleedrjulien.org, les donateurs pourront faire un don directement à un Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de leur choix, partout au Québec.

Rappelons qu'en juin 2023, la FDJ a conclu une entente avec le ministère de la Famille du Québec, qui lui a accordé un financement de 57,5 millions $ sur une période de quatre ans, pour lui permettre notamment de soutenir le développement du réseau des CPSC afin qu'il puisse offrir des soins et services directs à près de 15 000 enfants à travers le Québec. Cette entente stipule également que pour toucher l'ensemble des fonds, la Fondation et les CPSC, doivent amasser le même montant à partir d'autres sources. Dans ce contexte, la Guignolée Dr Julien se veut donc un rendez-vous annuel crucial pour solliciter l'appui de la population.

Une approche de médecine centrée sur l'enfant

Qui sont les enfants que la FDJ soigne et accompagne? Chaque histoire, chaque vie est différente, et chaque enfant grandit avec des qualités, des forces et des défis qui lui sont propres. Mais tous et toutes subissent des stress toxiques pouvant nuire à leur développement, tant physique qu'émotionnel ou psychologique. Certains font face à l'absence de stimulation, à la négligence, à l'abandon, d'autres à un milieu de vie insalubre, au manque de sommeil ou à la violence.

« Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça difficile parce que je faisais beaucoup de bêtises, je me fâchais pour rien. Un jour, à mon école, on m'a dit que je devrais aller voir le Dr Julien. J'y suis allé et on y organisait plein d'activités. Au fur et à mesure, je me suis amélioré. Je travaillais avec eux et puis j'ai arrêté de faire des bêtises. J'ai réalisé qu'ils étaient là pour m'aider, alors j'ai décidé de m'aider moi-même. »

- Manuel

Une action à l'échelle du Québec

À ce jour, ce sont 45 centres qui sont actifs au Québec et qui rejoignent ensemble annuellement près de 12 000 enfants aux prises avec des conditions de vie difficiles. La plupart de ces centres tiendront aussi leur propre guignolée le samedi 14 décembre 2024 ou animeront d'autres initiatives locales.

Vous pouvez faire un don à un CPSC local ou à la Fondation Dr Julien, du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025 de plusieurs façons:

Par le site: www.guignoleedrjulien.org

Par la poste avec un chèque à l'un des 45 CPSC

Par la poste avec un chèque à la Fondation Dr Julien

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel•les en pédiatrie sociale, pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puissent grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

L'histoire de la pédiatrie sociale en communauté est intimement liée à celle du fondateur, le pédiatre Gilles Julien. C'est une histoire d'amour pour les enfants, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui ne cesse de grandir. C'est la création d'un modèle de soins unique de médecine sociale, qui, grâce à la persévérance et à la collaboration de nombreux acteurs, fait aujourd'hui œuvre de référence ici au Québec et partout ailleurs dans le monde.

Pour en connaître davantage sur l'approche unique de pédiatrie sociale en communauté: https://fondationdrjulien.org/la-psc/le-modele/

