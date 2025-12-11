ST-EUSTACHE, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Christie Innomed inc, chef de file dans le domaine de l'imagerie médicale et des technologies de la santé, annonce que Dr Michel Vachon et Nicolas Vachon ont fait l'acquisition de la totalité des parts du Groupe Christie et de ses filiales.

Cette transaction, réalisée avec le soutien de la Banque de développement du Canada (BDC), vient consolider la gouvernance de l'entreprise et renforcer sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance et d'innovation à long terme.

Dr Michel Vachon et Nicolas Vachon (Groupe CNW/Christie Innomed)

« Ce rachat représente un moment charnière pour notre organisation. En consolidant la propriété du groupe, nous gagnons en agilité et en cohérence stratégique. Avec le soutien de la BDC, nous disposons de leviers solides pour investir dans notre croissance, innover et créer de la valeur durable pour nos employés, nos clients et nos partenaires », expliquent Dr Michel Vachon et Nicolas Vachon, copropriétaires du Groupe Christie.

Fondée en 1954 par Robert L. Vachon, Christie Innomed poursuit son engagement envers l'innovation et la qualité des soins. Forte de plus de 70 ans d'expertise et d'un réseau à travers l'Amérique du Nord de spécialistes hautement qualifiés, l'entreprise accompagne les systèmes de santé dans leur transformation et l'amélioration continue de leurs pratiques.

Sous la direction de Nicolas Vachon, nommé président-directeur général en janvier 2025 et représentant la troisième génération familiale, Christie Innomed s'appuie sur ses partenaires afin d'offrir des solutions performantes, durables et adaptées aux besoins du marché nord-américain. Cette acquisition illustre également la volonté des dirigeants de poursuivre la transformation de l'entreprise, tout en demeurant fidèles à ses valeurs fondatrices : authenticité, innovation, collaboration, excellence en matière de service.

« Avec ses solutions en imagerie médicale et en gestion de l'information, Christie Innomed apporte une contribution essentielle à un secteur en pleine modernisation. Soutenir les propriétaires de PME dans leurs occasions de croissance comme les transferts d'entreprise est tout à fait en lien avec notre raison d'être en tant que banque de développement », dit Mouhamad Mrad, Vice-Président, Financement Corporatif, BDC.

À propos de Christie Innomed

Fondée en 1954, Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient des équipements innovants d'imagerie médicale et de gestion de l'information médicale qui améliorent les performances des établissements de santé. Christie Innomed est un leader en matière de solutions d'équipement d'imagerie médicale, de solutions de services et de services multifournisseurs (MVS), et de solutions informatiques pour la santé, avec 200 spécialistes au service de plus de 2 500 hôpitaux et cliniques à travers le Canada et les États-Unis. Grâce à son engagement envers l'innovation et le service, Christie Innomed contribue chaque jour à rendre les soins de santé plus accessibles, plus performants et plus humains. Pour en savoir plus Christie Innomed, visitez le site www.christieinnomed.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos de la Banque de développement du Canada (BDC)

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l'année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

Demande d'information : Muriel Haraoui, Christie Innomed, (514) 265-5631, [email protected]