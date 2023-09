Une nouvelle étape est franchie dans la réalisation du nouveau parc riverain de Lachine

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - L'avancement du projet de parc riverain de Lachine franchit un jalon important alors que des travaux préparatoires au nouvel aménagement ont été entamés. Parmi ces premières étapes, dès le 12 septembre, la Ville procèdera au retrait des quais, des passerelles et de divers équipements. Ces équipements seront entreposés, puis réutilisés. La fin de cette phase des travaux est prévue pour la fin octobre.

Rappelons qu'à l'automne 2020, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de concert avec l'arrondissement de Lachine, a pris la décision de transformer les activités de l'ancienne marina de Lachine pour investir dans le développement d'un parc desservant l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Par ce changement de vocation, les Montréalais et les Montréalaises pourront se réapproprier le site. Avec l'état de dégradation avancée des berges, la Ville de Montréal souhaite agir rapidement pour les stabiliser et les aménager de façon pérenne, en respectant les meilleures pratiques environnementales.



« Montréal est une île, et il faut vivre cette insularité pleinement en redonnant l'accès au Fleuve aux Montréalaises et aux Montréalais. C'est pourquoi nous choisissons de multiplier les aménagements qui contribuent à démocratiser l'accès à l'eau et à protéger nos précieuses berges. Le projet de Promenade riveraine à Lachine est un excellent exemple de cet engagement, qui nous permettra, à termes, d'améliorer la qualité de vie de la population de Lachine et de favoriser l'activité physique chez les citoyennes et les citoyens grâce à des nouvelles installations qui rendront notamments possibles la pratique des sports nautiques non motorisés et la baignade. Ces aménagements contribueront à créer une destination de villégiature exceptionnelle en plein coeur de la métropole », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« Le nouveau parc riverain de Lachine s'inscrit dans une vision de villégiature nautique, culturelle et récréotouristique du secteur patrimonial du Vieux-Lachine et du Lieu historique national du Canal-de-Lachine. Ce projet de protection environnementale fait partie intégrante de notre secteur en transformation, qui inclut la mise en valeur de notre musée d'histoire, la redéfinition du bâtiment de l'Écluse #5 et la réalisation de l'ÉcoQuartier Lachine-Est. Ensemble, nous développons une destination unique au Canada, tout en mettant en lumière notre histoire nationale », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine et responsable de l'eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les étapes en cours et à venir

Le mandat de stabilisation des berges et de la transformation de l'espace vers sa nouvelle vocation de parc a été accordée à la firme Lemay CO inc., en collaboration avec CIMA+, en août 2022. Le parc René-Lévesque et ses berges sont également inclus dans ces travaux. En considérant les deux parcs, ce sont 6 000 mètres de berges qui seront réaménagées. Vu l'envergure des deux projets, ils doivent être soumis à un processus d'étude d'impacts sur l'environnement. L'élaboration de cette étude a été confiée à la firme Stantec en avril 2023. Il est espéré qu'un décret ministériel soit émis en 2025 permettant de réaliser la totalité des travaux pour l'année 2028.

Plusieurs autres étapes sont également à venir comme la déconstruction de bâtiments et le démantèlement et la désaffectation des conduits pour l'alimentation en eau et en électricité des bornes de services, l'inspection et l'entretien des quais qui vont demeurer en place et la mise à jour du plan de balisage pour le chenal de navigation.

Les équipements et les infrastructures de distribution d'essence qui prennent actuellement place en bande riveraine seront également retirés. Ces jalons devraient être complétés d'ici la fin de 2024.

Un projet tant pour l'environnement que pour la population

L'accès aux berges et la réappropriation des espaces verts sont des préoccupations au coeur des actions de la Ville et le projet du nouveau parc riverain de Lachine s'inscrit pleinement dans l'axe Montréal Bleue du Plan nature et sports qui vise la pérennité et la protection des cours d'eau et des rives, ainsi que l'accessibilité aux berges. Au lendemain de la COP 15 à Montréal, la Ville est plus que consciente des milieux riches qu'elle possède d'où l'importance d'une initiative comme celle du nouveau parc riverain de Lachine.

