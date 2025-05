MONTRÉAL, le 9 mai 2025 /CNW/ - Rocky Mountain, marque canadienne emblématique du vélo de montagne, amorce aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire, alors que l'entreprise passe entre les mains d'un nouveau groupe de quatre investisseurs canadiens, Sports Chaos inc.

Fidèle à ses racines, tournée vers l'avenir

De gauche à droite : Patrick St-Denis, Christian Thibert et Jonathan Bourgeois (Groupe CNW/Rocky Mountain)

Ce nouveau tournant s'adresse à la communauté de cyclistes diversifiée qui porte la marque depuis ses débuts : des cyclistes amateurs du dimanche, des bâtisseurs de sentiers, des athlètes aguerris, des familles et des curieux.

Née sur le terrain et façonnée par un désir de transmettre cet amour du sport, Rocky Mountain demeurera profondément ancrée en Colombie-Britannique, là où tout a commencé. À ces fins, nos activités de recherche et de développement reprendront à North Vancouver, cette région phare de la culture cycliste qui inspire encore aujourd'hui la vision de l'entreprise.

Une équipe chevronnée pour porter l'esprit « Love the Ride » plus loin

Issus d'horizons variés, les nouveaux propriétaires partagent un lien profond avec le vélo et le plein air, ainsi qu'une volonté commune de faire évoluer Rocky Mountain dans le respect de son identité. Trois d'entre eux sont également derrière Maui Bikes, une entreprise québécoise spécialisée dans les vélos électriques - un projet qui reflète leur engagement actif dans l'industrie et leur connaissance fine des besoins des cyclistes d'aujourd'hui.

Jonathan Bourgeois , cofondateur de Raccoon Skis et associé de Maui Bikes, allie sens du terrain, esprit d'innovation et enracinement dans la culture du plein air.

, cofondateur de Raccoon Skis et associé de Maui Bikes, allie sens du terrain, esprit d'innovation et enracinement dans la culture du plein air. Christian Thibert , président de Thibert Inc., un chef de file nord-américain en distribution, mise sur l'innovation, l'excellence du service à la clientèle et des partenariats solides. Sa vision, axée sur la performance durable, s'inscrit naturellement dans le repositionnement stratégique de Rocky Mountain.

, président de Thibert Inc., un chef de file nord-américain en distribution, mise sur l'innovation, l'excellence du service à la clientèle et des partenariats solides. Sa vision, axée sur la performance durable, s'inscrit naturellement dans le repositionnement stratégique de Rocky Mountain. Patrick St-Denis , fort d'une expérience chez Oakley et The North Face, possède une fine connaissance du consommateur actif et une solide expertise en positionnement de marque.

, fort d'une expérience chez Oakley et The North Face, possède une fine connaissance du consommateur actif et une solide expertise en positionnement de marque. Jean-François Grenache, spécialiste du marketing et du développement des affaires, est reconnu pour sa capacité à relancer des marques dans des environnements complexes.

« Rocky Mountain, c'est bien plus qu'un nom : c'est un état d'esprit, une culture, une façon de vivre le vélo. Nous reprenons la suite avec humilité, énergie et détermination. Notre ambition est claire : préserver ce qui fait la force de Rocky depuis plus de 40 ans et ouvrir un nouveau chapitre de croissance », déclare Patrick St-Denis, porte-parole du groupe.

Continuité du service et maintien des garanties

La période 2025-2026 marquera une relance stratégique, avec pour ambition de faire de Rocky Mountain une référence incontournable du vélo de montagne à l'échelle mondiale. Les nouveaux propriétaires s'engagent à maintenir les plus hauts standards de qualité, de service et de soutien. À court terme, le service à la clientèle, le service après-vente et les engagements envers les partenaires se poursuivront normalement. Toutes les garanties offertes par Rocky Mountain dans les dernières années seront pleinement honorées. Les pièces et les composantes de vélos demeureront disponibles.

À propos de Rocky Mountain

Rocky Mountain conçoit et développe des vélos de montagne dans la région de Vancouver depuis 1981. Depuis le premier jour, nous concevons nos vélos pour qu'ils puissent passer notre banc d'essai : les difficiles sentiers du North Shore. Nous sommes une entreprise canadienne au rayonnement mondial, et notre objectif est d'offrir une expérience exceptionnelle. Love the ride.

