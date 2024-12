SAINT-GEORGES de BEAUCE, QC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Industries RAD inc. (la « Société » ou « Rocky Mountain ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) (la « Cour ») pour obtenir la protection de la Cour en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »).

Malgré une forte demande pour ses vélos pendant la pandémie, la Société a eu du mal à sécuriser ses approvisionnements en raison des pénuries et de la hausse des coûts. À la sortie de la pandémie, la Société a dû composer avec une baisse marquée des prix de vente.

En conséquence, ses marges se sont resserrées, ce qui a exercé des pressions financières sans précédent sur la Société. Rocky Mountain n'a d'autre choix que d'entamer des procédures de restructuration pour lancer un Processus de Sollicitation auprès d'investisseurs en vue de devenir une entreprise résiliente et prospère sur le long terme.

En entreprenant un processus de restructuration en vertu de la LACC, la Société sera en mesure d'éviter autant que possible l'interruption d'activité et de réduire les impacts conséquents à la situation actuelle. La Société demandera à la Cour de nommer Ernst & Young pour agir en tant que Contrôleur en vertu de la LACC. Lavery de Billy représente l'entreprise en tant que conseiller juridique.

À propos de Rocky Mountain

Rocky Mountain conçoit et développe des vélos de montagne dans la région de Vancouver depuis 1981. Depuis le premier jour, nous concevons nos vélos pour qu'ils puissent passer notre banc d'essai : les difficiles sentiers du North Shore. Répartie entre notre centre de R&D de North Vancouver (Colombie-Britannique) et notre siège social de Saint-Georges de Beauce (Québec), notre équipe jouit d'un héritage impressionnant. Nous sommes une entreprise canadienne au rayonnement mondial, et notre objectif est d'offrir une expérience exceptionnelle. Love the ride.

