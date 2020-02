Une nouvelle entente entre le Québec et les Cris saluée par la FCCQ

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue le protocole d'entente pour le développement économique entre les Cris et le Québec. Annoncé conjointement par le gouvernement et le grand chef du Conseil des Cris, Abel Bosum, cet accord historique permettra le développement de nombreux projets socio-économiques structurants, dans le respect des différentes communautés régionales.

Intitulée « Grande Alliance », cette entente de collaboration vise à assurer le développement économique du Nord-du-Québec et de la nation crie par la planification et l'exécution d'un programme d'infrastructures sur trente ans. Il assurera notamment le prolongement du réseau ferroviaire, l'électrification de certains projets industriels, le partage d'infrastructures sur le territoire, mais également la formation de la main-d'œuvre et l'identification de nouvelles aires protégées. « Ce projet ambitieux permettra de mettre en valeur tout le potentiel du Nord-du-Québec, dans le respect du principe de développement durable. C'est une autre belle démonstration d'association du développement économique et de la protection de l'environnement » commente Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

D'après la FCCQ, cet accord est favorable à chacune des parties. « C'est une entente gagnant-gagnant, à la fois pour la nation québécoise et pour la nation crie. On ne peut que se réjouir de ce dénouement qui profitera à tous » souligne Charles Milliard. En outre, cette nouvelle entente permettra aux investisseurs potentiels de bénéficier de plus de prévisibilité quant à l'appui aux projets. « L'acceptabilité sociale est une condition propice au bon développement des projets en régions. En sachant d'avance que les populations locales pourront bénéficier des projets de manière importante, on s'assure qu'elles en appuieront le développement » explique Charles Milliard.

L'importance des minéraux critiques et stratégiques

La FCCQ tient à rappeler l'importance des minéraux et métaux critiques et stratégiques. En effet, ils sont nécessaires aux secteurs stratégiques en émergence comme ceux des voitures électriques, des systèmes de stockage d'énergie, de l'énergie solaire et éolienne. Sans ces métaux, la réalisation d'une transition énergétique efficace est fortement compromise.

« En pleine mutation, l'économie mondiale se tourne dorénavant vers des technologies et des sources énergétiques moins polluantes. Dans cette mesure, la demande mondiale pour les minéraux et métaux critiques et stratégiques est appelée à augmenter de manière significative dans les prochaines années » poursuit Charles Milliard.

« Grâce à la Grande Alliance, le Québec confirme son intention d'être compétitif dans ce domaine. Alors que plusieurs pays sont à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en minéraux stratégiques pour diminuer leur dépendance à la Chine, le Québec se donne aujourd'hui les moyens de réussir son pari », conclut Charles Milliard.

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois.

