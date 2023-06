UNE NOUVELLE ENQUÊTE SUGGÈRE UN CHANGEMENT POSITIF ; ELLE MONTRE QUE LES HOMMES SONT PLUS PROACTIFS DANS LA GESTION DE LEUR SANTÉ PHYSIQUE, MAIS QU'ILS CONTINUENT À AVOIR DU MAL À DONNER LA PRIORITÉ À LEUR BIEN-ÊTRE MENTAL

Semaine de la santé masculine (du 12 au 18 juin)

(du 12 au 18 juin) 80 % des hommes canadiens ont parlé à un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois.

ont parlé à un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois. 1 homme canadien sur 2 déclare qu'il prendrait rendez-vous dès qu'il remarque un problème de santé.

déclare qu'il prendrait rendez-vous dès qu'il remarque un problème de santé. Près d'un tiers des femmes considèrent la santé mentale comme une priorité absolue pour les 12 prochains mois ; seul un quart des hommes sont du même avis.

TORONTO, le 12 juin 2023 /CNW/ - Les hommes sont tristement célèbres pour leur tendance à éviter leurs problèmes de santé, mais une nouvelle étude commandée par l'organisation caritative Movember, spécialisée dans la santé masculine, suggère que ces stéréotypes de longue date pourraient connaître un changement positif attendu depuis longtemps.

Coïncidant avec la semaine de la santé masculine (du 12 au 18 juin), l'enquête mondiale, menée par Ipsos auprès de 2 155 Canadiens âgés de 18 à 75 ans, a montré que 4 hommes canadiens sur 5 avaient consulté un professionnel de la santé au moins une fois au cours des 12 derniers mois. En fait, plus d'hommes (49 %) que de femmes (43 %) ont indiqué qu'ils consulteraient un professionnel de la santé dès qu'ils constateraient un problème de santé, ce qui remet en cause la perception actuelle selon laquelle les hommes ignorent leurs problèmes de santé ou tardent à demander un avis médical.

Alors que l'on suppose traditionnellement que les hommes ont besoin d'un coup de pouce lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de santé physique, près de la moitié des hommes interrogés (47 %) ont déclaré qu'ils prenaient ou faisaient prendre leur rendez-vous chez un professionnel de la santé sans y être incités. Sur les 27 % d'hommes qui ont eu besoin d'un coup de pouce amical, plus de la moitié (53 %) ont déclaré que l'incitation venait d'un(e) partenaire/conjoint(e), ce qui rappelle que l'impact sur la santé des hommes ne se limite pas à eux.

Fondé il y a 20 ans, Movember s'est engagé à faire bouger les choses, à s'attaquer aux stéréotypes masculins courants et à sensibiliser le public à la santé masculine à l'échelle mondiale, en encourageant les hommes à donner la priorité à leur bien-être physique et mental. Cette dernière enquête, qui explore les attitudes actuelles des hommes à l'égard de leur santé, permet de mieux comprendre les améliorations potentielles apportées, mais démontre aussi clairement qu'il reste du travail à faire, en particulier en ce qui concerne le bien-être mental des hommes.

Si les statistiques justifient une dose d'optimisme lorsqu'on analyse l'attitude des hommes à l'égard de leur santé physique, on ne peut pas en dire autant de leur attitude à l'égard de leur santé mentale. L'enquête montre que, dans l'ensemble, les Canadiens sont plus enclins à donner la priorité à leur santé physique (37 %) qu'à leur santé mentale (28 %), mais alors que près d'un tiers des femmes considèrent la santé mentale comme une priorité absolue, seul un quart des hommes font de même.

Bien que les hommes aient tendance à agir rapidement lorsqu'ils remarquent des symptômes physiques, tels qu'une grosseur sur un testicule ou du sang dans les selles (81 % et 80 % respectivement ont indiqué qu'ils chercheraient de l'aide dans les deux semaines), plus d'un tiers des hommes (35 %) attendraient un mois ou plus pour chercher de l'aide s'ils se sentaient déprimés ou agités plus souvent que d'habitude, ce qui peut être le signe précurseur de problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Fait inquiétant, un quart des hommes (26 %) ont déclaré qu'ils attendraient plus d'un an ou qu'ils ne prendraient pas rendez-vous du tout si ces sentiments se manifestaient. Malheureusement, ce thème est conforme aux recherches antérieures menées par l'organisation. Dans un sondage commandé par Movember en 2021, 75 % des Canadiens estimaient que les hommes de leur entourage étaient moins enclins que les femmes à leur faire part de leurs préoccupations en matière de santé mentale**.

" Depuis le début, la mission de Movember a toujours été de faire bouger les choses et de susciter un véritable changement en matière de santé masculine. Grâce à notre travail avec des milliers d'hommes au cours des 20 dernières années, nous savons que les hommes se préoccupent de leur santé et de leur bien-être. Ces résultats montrent que les hommes du monde entier sont, en fait, beaucoup plus proactifs en matière de santé, contrairement aux stéréotypes qui nous sont familiers. Bien qu'il soit encourageant de voir cette mentalité évoluer, il y a encore du travail à faire", déclare Todd Minerson, directeur national de Movember Canada.

Ce mois-ci, avec la Semaine de la Santé Masculine comme catalyseur, Movember s'est également associé à Panasonic, dans le but d'amasser des fonds tout au long du mois de juin et de sensibiliser à l'importance de prendre soin de soi, avec un accent particulier sur la santé mentale. En partageant les ressources dirigées par Movember sur leurs plateformes, Panasonic espère encourager les hommes à être conscients de leur propre bien-être mental.

À propos de Movember

Movember est la principale organisation caritative qui change la face de la santé masculine à l'échelle mondiale. Depuis 2003, l'organisation caritative a créé un mouvement en faveur de la santé masculine, en finançant des projets de santé masculine dans le monde entier, en remettant en cause le statu quo, en secouant la recherche sur la santé masculine et en transformant la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Ils se sont attaqués à la santé mentale et à la prévention du suicide, au cancer de la prostate et au cancer testiculaire, ce qui a permis aux hommes de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Movember travaille toute l'année avec ses partenaires communautaires et spécialisés pour améliorer la santé des hommes et des garçons, de leurs familles, de leurs camarades et de leurs communautés. Ils sensibilisent l'opinion publique et collectent des fonds essentiels pour s'attaquer à certains des problèmes les plus complexes qui affectent la santé des hommes aujourd'hui. La vision de l'organisation caritative est d'avoir un impact durable sur le visage de la santé masculine. En encourageant les hommes à adopter des comportements sains, en remettant en question les systèmes de santé et en s'attaquant aux normes de genre afin de réduire les inégalités en matière de santé et de sauver davantage de vies. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez consulter le site Movember.com.

À propos de la recherche

Ipsos a interrogé un échantillon représentatif de quotas de 2 218 adultes âgés de 18 à 75 ans au Royaume-Uni, 2 156 adultes âgés de 18 à 75 ans aux États-Unis et 2 155 adultes âgés de 18 à 75 ans au Canada, à l'aide de son i:omnibus en ligne entre le 18 et le 22 mai 2023. Ipsos a utilisé une solution ad-hoc en ligne pour interroger un échantillon quota représentatif de 2 000 adultes âgés de 18 à 75 ans en Australie entre le 18 et le 22 mai 2023. Les données ont été pondérées en fonction des proportions connues de la population hors ligne pour l'âge, le sexe, le statut professionnel et la région, afin de refléter la population adulte de chaque marché respectif. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les données ont également été pondérées en fonction du niveau d'éducation, ainsi que du niveau social au Royaume-Uni.

**Sondage omnibus canadien d'Ipsos auprès de 2 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population canadienne, avec un supplément de 200 hommes de 18 ans et plus au Québec, réalisé du 22 au 25 octobre 2021. L'enquête a été réalisée en anglais et en français. Les résultats de ce communiqué sont basés sur les 18-54 ans de l'étude. Les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour les résultats agrégés.

