TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Lorraine Hariton, présidente et directrice générale de Catalyst, et Beth Wilson, chef de la direction, Dentons Canada S.E.N.C.R.L. et présidente du conseil consultatif de Catalyst Canada, sont heureuses d'annoncer la nomination de Vandana Juneja à titre de directrice générale de Catalyst Canada. Mme Juneja a accumulé plus d'une décennie d'expérience dans la mise en œuvre d'initiatives en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez Catalyst et dans le monde entier.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Juneja aura pour objectif la croissance de Catalyst au Canada, en travaillant en étroite collaboration avec les PDG, les cadres supérieurs et les organisations supporters à l'échelle du pays, en vue d'accélérer les progrès des femmes par l'inclusion en milieu de travail.

« Nous sommes ravis que Vandana prenne les rênes de Catalyst Canada, a déclaré Mme Hariton. Leader reconnue autant au Canada que dans le monde entier, elle comprend les défis très réels qui se présentent dans les milieux de travail aujourd'hui ».

« Vandana a joué un rôle essentiel dans la création et la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques et de nos programmes partout au monde, et nous savons qu'elle sera la leader aguerrie dont Catalyst Canada a besoin pour appréhender l'avenir », a déclaré Tanya van Biesen, vice-présidente exécutive, Engagement des entreprises à l'échelle mondiale et ancienne directrice générale de Catalyst Canada.

« Je suis heureuse d'assumer ce rôle important en ce moment charnière de changements et d'opportunités, alors que des stratégies de diversité et d'inclusion sont enfin à l'ordre du jour des entreprises partout au monde », a déclaré Mme Juneja. « Si la pandémie et le mouvement pour la justice sociale nous ont appris quelque chose, c'est bien que les politiques et les promesses ne suffisent plus. Les entreprises et les dirigeants doivent prendre des mesures audacieuses et significatives pour créer des lieux de travail équitables où chacun et chacune a une voix et une chance de réussir ».

Porte-parole sollicitée sur des sujets liés à la diversité et à l'inclusion, Mme Juneja est une dirigeante d'entreprise de confiance qui a su assurer la mise en œuvre de stratégies de diversité, d'équité et d'inclusion dans le monde entier, notamment au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Elle s'est jointe à Catalyst en 2013, travaillant avec les communautés de supporters de Catalyst dans des rôles évolutifs, avant de devenir vice-présidente, Marchés mondiaux en croissance, en 2017.

Avant son arrivée chez Catalyst, Mme Juneja a pratiqué le droit de l'immigration auprès de clients issus d'un large éventail de domaines. Elle a travaillé au sein des groupes Diversité et Inclusion de deux banques canadiennes reconnues, se consacrant à la mise en œuvre d'initiatives en matière d'égalité des sexes et à la prestation de conseils aux GRÉ (groupes-ressources d'employés. Titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McMaster, elle a obtenu un MBA de l'Université de Windsor et un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa.

Quatre dirigeant.e.s d'entreprises de premier plan se joignent au conseil consultatif de Catalyst Canada

Catalyst accueille également quatre nouveaux membres au sein de son conseil consultatif au Canada :

Tabatha Bull

Tabatha Bull est présidente et directrice générale du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCAB - Canadian Council for Aboriginal Business). Mme Bull est une Anichinabée et une fière membre de la Première Nation de Nipissing, près de North Bay, en Ontario. Elle travaille avec des entreprises autochtones et non autochtones pour aider à renforcer une économie autochtone prospère et le marché canadien dans tous les secteurs industriels. Mme Bull siège aux conseils d'administration de l'Ontario Chamber of Commerce, du Young Peoples Theatre et de l'organisation Wigwamen Non Profit Housing. Avant d'être nommée présidente et directrice générale du CCAB, elle était chef de l'exploitation du CCAB depuis l'automne 2018.

Nan DasGupta

Nan DasGupta est Associée et directrice Générale du Boston Consulting Group (BCG), à Toronto. Elle est une membre clé de l'équipe des services financiers de BCG Toronto et dirige le groupe de pratique People and Organization au Canada. Elle est également « People Chair » de BCG Canada et elle dirige l'initiative [email protected] en Amérique du Nord. Mme DasGupta a travaillé de façon intensive sur la stratégie et les efforts de transformation organisationnelle dans les secteurs des services financiers, de la vente au détail, de la consommation et des industries productrices de biens. Elle a apporté une importante contribution au domaine de l'impact social et est l'une des dirigeantes du Centre pour l'avenir du Canada chez BCG.

Jennifer R. Jackson

Jennifer R. Jackson est présidente de Capital One Canada et responsable de la direction stratégique et des opérations de l'entreprise. Elle était auparavant vice-présidente directrice des secteurs Activités principales, Grand public, et Cartes de crédit, auprès de la même société. Mme Jackson a siégé aux conseils d'administration de la Capital City Public Charter School et de la Credit Builders Alliance. Elle siège actuellement au conseil d'administration de la BlackNorth Initiative, et préside le comité de l'économie et de l'autonomisation de ce conseil.

David B. Simmonds

David B. Simmonds est professeur invité à la Western's School of Advanced Studies et conseiller principal au Centre canadien pour la mission de l'entreprise. Il est membre du conseil des gouverneurs de l'Université Western, ainsi que directeur et président élu du Canadian Club de Toronto. M. Simmonds a été vice-président principal, Communications et affaires publiques chez McKesson Canada et président du réseau mondial d'anciens élèves de la Western University.

Les personnes nouvellement désignées se joignent aux membres suivants du conseil consultatif de Catalyst Canada :

Beth Wilson , chef de la direction, Dentons Canada S.E.N.C.R.L. (présidente du conseil consultatif)

, chef de la direction, Dentons Canada S.E.N.C.R.L. (présidente du conseil consultatif) Darryl White , chef de la direction, BMO Groupe financier (vice- président du conseil consultatif)

, chef de la direction, BMO Groupe financier (vice- président du conseil consultatif) Suzanne Bergeron , présidente, Sodexo Canada

, présidente, Sodexo Canada Mirko Bibic , Président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

, Président et chef de la direction, BCE Inc. et Rola Dagher , chef, Réseau mondial de distribution, Dell Technologies

, chef, Réseau mondial de distribution, Dell Technologies Victor G. Dodig , président et chef de la direction, Banque CIBC

, président et chef de la direction, Banque CIBC Suzanne Fortier , principale et vice-chancelière, Université McGill

, principale et vice-chancelière, Université McGill Lorraine Hariton , présidente-directrice générale, Catalyst

, présidente-directrice générale, Catalyst Linda S. Hasenfratz , PDG, Linamar Corporation

, PDG, Linamar Corporation Beth Horowitz , administratrice non exécutive, Banque HSBC Canada

, administratrice non exécutive, Banque HSBC Canada Goldy Hyder , président et chef de la direction, Conseil canadien des affaires

, président et chef de la direction, Conseil canadien des affaires Vandana Juneja , directrice générale, Catalyst Canada

, directrice générale, Catalyst Canada Elio Luongo , chef de la direction et associé principal, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Canada)

, chef de la direction et associé principal, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Canada) David I. McKay , président et chef de la direction, RBC Groupe Financier

, président et chef de la direction, RBC Groupe Financier Lorraine Mitchelmore , administratrice de sociétés, anciennement présidente de Shell Canada

, administratrice de sociétés, anciennement présidente de Shell Canada Al Monaco , président et chef de la direction, Enbridge

, président et chef de la direction, Enbridge Ellen J. Moore , présidente et chef de la direction, Chubb du Canada Compagnie d'Assurance

, présidente et chef de la direction, Chubb du Canada Compagnie d'Assurance David Pathe , président du conseil, président et chef de la direction, Sherritt International

, président du conseil, président et chef de la direction, Sherritt International Jeffrey S. Russell , directeur général principal et président d'Accenture au Canada

, directeur général principal et président d'Accenture au Canada Tanya van Biesen , vice-présidente exécutive, Engagement des entreprises à l'échelle mondiale

, vice-présidente exécutive, Engagement des entreprises à l'échelle mondiale Anthony Viel , associé directeur et chef de la direction, Deloitte Canada

