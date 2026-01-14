Une nouvelle convention collective pour les spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec protégera l'expertise interne

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les quelque 5500 membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SSPHQ-SCFP 4250) ont une nouvelle convention collective. Au terme d'une assemblée générale syndicale tenue en soirée, ils ont voté à 87 % pour entériner l'entente de principe qui était intervenue le 19 décembre dernier. D'une durée de cinq ans, elle couvre la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.

Parmi les clauses négociées, mentionnons une augmentation salariale composée de 18,4 % minimum pour les années 2024-2029. De nouvelles lignes de promotions seront introduites pour les spécialistes. Aussi, une clause prévoit la flexibilité pour le choix de la majorité des journées en télétravail. De plus, un projet pilote de 12 mois visera à élargir l'utilisation des bureaux satellites et à maximiser l'usage des locaux d'Hydro-Québec.

« Cette négociation a représenté pour nous un changement de paradigme. Dans un contexte politique difficile et avec du roulement à la tête de la société d'État, nous avons innové dans nos moyens de pression, recadré les relations de travail et franchi de grands pas de mobilisation. Nous avons aussi obtenu des dispositions qui nous permettront de mieux encadrer la sous-traitance et de protéger l'expertise interne d'Hydro-Québec. Nos membres étaient motivés, ils ont répondu présents et fait la différence. Tout cela nous prépare bien aux prochaines négociations », d'expliquer Gilles Cazade, président du SSPHQ-SCFP 4250.

Le SSPHQ représente 5500 spécialistes et professionnel(le)s qui analysent et conseillent les gestionnaires d'Hydro-Québec. Chacun possède, notamment, une expertise précise en technologies de l'information, cybersécurité, relations avec le milieu, environnement, finance, météo, planification commerciale, soutien à l'exploitation du réseau, planification des approvisionnements, gestion des appels d'offres et gestion de projets.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

