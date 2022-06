EDMUNDSTON, NB, le 16 juin 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu en septembre. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales du Nouveau-Brunswick et découle d'un processus indépendant et non partisan. La proposition de la Commission est la première étape de l'élaboration d'un rapport définitif.

« La Commission s'est efforcée de parvenir à une représentation fédérale effective pour tous les Néo-Brunswickois. Chaque circonscription a été modifiée, certaines plus que d'autres. Par conséquent, les noms de cinq circonscriptions ont été modifiés pour mieux décrire leur situation géographique. Nous espérons que toute personne intéressée nous présentera ses observations, soit en personne lors des audiences publiques, soit par écrit. La Commission est consciente que les questions telles que la communauté d'intérêts, la spécificité, l'évolution historique et la superficie d'une circonscription sont sujettes à diverses interprétations. Nous encourageons les observations sur ces sujets », a affirmé l'honorable juge Lucie A. LaVigne, présidente de la Commission, formée de trois membres. Condé Grondin, docteur et professeur retraité en science politique, et l'honorable Thomas Riordon, juge retraité à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick, dont la population est passée de 751 171 en 2011 à 775 610 selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de la spécificité d'une circonscription ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 2 juillet 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 10 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral de chaque circonscription est de 77 561, chiffre obtenu par la division de la population totale de la province (775 610) par le nombre de circonscriptions (10).

Audiences publiques

La commission pour le Nouveau-Brunswick tiendra 11 audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Audiences publiques Ville ou localité Lieu de l'audience Date de l'audience Heure de l'audience Woodstock Best Western Plus 123, rue Gallop Mercredi 7 septembre 2022 14 h Saint-Quentin Palais Centre-Ville Salle multifonctionnelle 198, rue Canada Jeudi 8 septembre 2022 14 h Saint-Léolin Salle municipale 115, rue des Prés Mardi 13 septembre 2022 14 h Newcastle Kinsmen Centre 100, boulevard Newcastle Mercredi 14 septembre 2022 14 h Shediac Centre multifonctionnel 58, rue Festival Jeudi 15 septembre 2022 14 h Moncton Hyatt Place Moncton Salle 1-2 1000, rue Main Mardi 20 septembre 2022 14 h Sussex All Seasons Inn 1015, rue Main Mercredi 21 septembre 2022 14 h Rothesay Bill McGuire Centre 95, promenade James Renforth Jeudi 22 septembre 2022 14 h Saint Andrews W.C. O'Neill Arena Complex 24, avenue Reed Mardi 27 septembre 2022 14 h Fredericton Fredericton Inn Bi-Centennial Room 1315, rue Regent Mercredi 28 septembre 2022 14 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants Jeudi 29 septembre 2022 19 h

Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 23 août 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

votre nom, votre adresse et vos coordonnées;

le nom de l'organisme que vous représentez (s'il y a lieu);

la date de l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un bref aperçu de la ou des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle que vous préférez;

une description des mesures d'adaptation requises.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redecoupage2022.ca.

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick

Site Web : redecoupage2022.ca

Courriel : [email protected]

Adresse postale

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick

CP 16

Edmundston (Nouveau-Brunswick) E3V 3K8

