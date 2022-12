WINNIPEG, MB, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba, qui fait état des changements qu'elle propose d'apporter à la carte électorale fédérale de la province, a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes. Le rapport, que le directeur général des élections du Canada a transmis au président de la Chambre, sera étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

La Commission était chargée de proposer de nouvelles limites pour garantir, dans la mesure du possible, la répartition égale de la population, tout en tenant compte de facteurs sociaux et géographiques tels que les communautés d'intérêts, la spécificité et l'évolution historique des circonscriptions. Ces critères, ainsi que les observations écrites du public et les avis recueillis lors des audiences tenues du 7 au 22 septembre 2022, ont tous été pris en considération dans la rédaction du rapport déposé à la Chambre aujourd'hui.

« La Commission souhaite remercier les Manitobaines et les Manitobains qui ont contribué à l'important exercice démocratique visant à établir les limites justes et raisonnables des 14 circonscriptions électorales de la province. Les observations et les avis recueillis nous ont été fort utiles. Nous en avons examiné attentivement la teneur ainsi que leur effet cumulé, puis nous avons apporté d'importantes modifications à la proposition initiale. Nous pensons avoir atteint un juste équilibre entre la nécessité de respecter nos obligations légales et l'examen des observations et avis de Manitobains œuvrant pour la représentation effective », a déclaré l'honorable juge Diana M. Cameron , présidente de la commission de trois membres.

Pour prendre connaissance du rapport et vous renseigner sur les prochaines étapes du redécoupage, consultez : redecoupage2022.ca .

