CALGARY, AB, le 10 juin 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu en septembre. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales de l'Alberta et découle d'un processus indépendant et non partisan.

« Afin de donner plus de temps aux Albertains de participer au processus, la Commission a modifié la date limite au 15 août pour recevoir les avis de présentation d'observations à une audience publique au lieu du 31 juillet (date indiquée dans l'encart). Nous avons hâte d'entendre les observations du public », a affirmé l'honorable juge Bruce McDonald, président de la commission formée de trois membres. Donald Barry et Donna Wilson sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique de l'Alberta, dont la population est passée de 3 645 257 en 2011 à 4 262 635 selon le Recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de l'identité des communautés, ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 37 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral de chaque circonscription est de 115 206, chiffre obtenu par la division de la population totale de la province (4 262 635) par le nombre de circonscriptions (37).

Audiences publiques

La commission pour l'Alberta tiendra des audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Ville/localité Lieu Date Heure Grande Prairie Delta by Marriott Grande Prairie Airport 11700, 99e Avenue Mardi 6 septembre 2022 13 h Peace River Quality Hotel & Conference Centre Sawridge 9510, 100e Rue Mardi 6 septembre 2022 19 h Fort McMurray Radisson Hotel & Suites Fort McMurray 435, promenade Gregoire Mercredi 7 septembre 2022 19 h St. Paul The Landing Hotel & Conference Centre 4902, 39e Rue Jeudi 8 septembre 2022 13 h Lloydminster Holiday Inn & Suites Lloydminster 5612, 44e Rue Jeudi 8 septembre 2022 19 h Medicine Hat Best Western Premier 35, promenade Paul Stober SE Vendredi 9 septembre 2022 19 h Edmonton Delta Hotels by Marriott Edmonton South Conference Centre 4404, boulevard Gateway NO Lundi 12 septembre 2022 13 h Edmonton Delta Hotels by Marriott Edmonton South Conference Centre 4404, boulevard Gateway NO Lundi 12 septembre 2022 19 h Edmonton Delta Hotels by Marriott Edmonton South Conference Centre 4404, boulevard Gateway NO Mardi 13 septembre 2022 13 h St. Albert St. Albert Inn & Suites 156, St. Albert Trail Mardi 13 septembre 2022 19 h Vegreville Vegreville Suites 6539, autoroute 16A Ouest Mercredi 14 septembre 2022 13 h Camrose Ramada Inn 4702, 73e Rue Mercredi 14 septembre 2022 19 h Wetaskiwin Best Western Wayside Inn 4103, 56e Rue Jeudi 15 septembre 2022 19 h Calgary Silver Springs Golf & Country Club 1600, promenade Varsity Estates NO Lundi 19 septembre 2022 13 h Calgary Thorncliffe Greenview Community Association 5600, rue Centre N Lundi 19 septembre 2022 19 h Calgary Haysboro Community Association 1204, 89e Avenue SO Mardi 20 septembre 2022 13 h Airdrie Town and Country Centre - ville d'Airdrie 275, promenade Jensen NE, pièce 103 Mardi 20 septembre 2022 19 h Olds Pomeroy Inn 4601, 46e Avenue Mercredi 21 septembre 2022 13 h Red Deer Cambridge Hotel and Conference Centre 3310, 50e Avenue Mercredi 21 septembre 2022 19 h Drumheller Badlands Community Facility 80, chemin Veterans Jeudi 22 septembre 2022 13 h Cochrane Cochrane Lions Club 109, avenue Fifth Jeudi 22 septembre 2022 19 h Banff Banff Park Lodge Resort Hotel & Conference Centre 201, rue Lynx Vendredi 23 septembre 2022 13 h Canmore Canmore Opera House 400, promenade Spring Creek Vendredi 23 septembre 2022 19 h Lethbridge Sandman Signature Lethbridge Lodge 320, promenade Scenic S Lundi 26 septembre 2022 19 h Audience virtuelle La Commission organisera une ou des audiences

virtuelles selon l'intérêt public manifesté. Vendredi 14 octobre 2022 13 h et 19 h

Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 15 août 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

par la poste au bureau de la Commission ;

; par courriel à [email protected] ;

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

votre nom, votre adresse et vos coordonnées;

le nom de l'organisme que vous représentez (s'il y a lieu);

l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un bref aperçu de la ou des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle que vous préférez;

une description des mesures d'adaptation requises.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel ou par la poste. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redecoupage2022.ca.

Renseignements

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta

Site Web : redecoupage2022.ca

Courriel : [email protected]

Adresse postale

Ooldouz Sotoudehnia, secrétaire de la Commission

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta

Case postale 45062

Calgary (Alberta) T2G 4X3

SOURCE Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l’Alberta

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : [email protected]