HALIFAX, NS, le 27 avril 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu au printemps. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales de la Nouvelle-Écosse et découle d'un processus indépendant et non partisan.

« La Commission a proposé un certain nombre de changements non seulement aux limites mais aussi aux noms de plusieurs circonscriptions. Nous attendons avec intérêt de connaître l'avis du public sur notre approche », a affirmé l'honorable juge Cindy A. Bourgeois, présidente de la commission formée de trois membres. Louise Carbert et David Johnson sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique de la Nouvelle-Écosse, dont la population est passée de 921 727 en 2011 à 969 383 selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de l'identité des communautés, ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 30 avril 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 11 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral de chaque circonscription est de 88 126, chiffre obtenu par la division de la population totale de la province (969 383) par le nombre de circonscriptions (11).

Audiences publiques

La commission pour la Nouvelle-Écosse tiendra neuf audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Ville/localité Lieu Date Heure Sydney Cambridge Suites 380, rue Esplanade Lundi 30 mai 2022 18 h 30 Antigonish Town Hall 274, rue Main Mardi 31 mai 2022 18 h 30 Truro Best Western Truro Glengarry 150, rue Willow Mercredi 1er juin 2022 18 h 30 Kentville Town Hall 354, rue Main Lundi 6 juin 2022 18 h 30 Yarmouth Rodd Grand Hotel 417, rue Main Mardi 7 juin 2022 18 h 30 Bridgewater Best Western Plus Bridgewater 527, route 10, sortie 12 Mercredi 8 juin 2022 18 h 30 Cole Harbour Cole Harbour Place 51, promenade Forest Hills Lundi 13 juin 2022 18 h 30 Lower Sackville Acadia Hall 650, promenade Sackville Mardi 14 juin 2022 18 h 30 Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants et aux observateurs Lundi 27 juin 2022 18 h 30

Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 23 mai 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

votre nom, votre adresse et vos coordonnées;

le nom de l'organisme que vous représentez (s'il y a lieu);

la date de l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un bref aperçu de la ou des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle que vous préférez;

une description des mesures d'adaptation requises.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redécoupage2022.ca.

Renseignements

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse

Site Web : redecoupage2022.ca

Courriel : [email protected]

Adresse postale

Mme Carol Moulaison

Secrétaire de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse

Case postale 70071, COP de Cobequid

Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) B4C 2N0

Téléphone (sans frais) : 1-855-726-4107

ATS (sans frais) : 1-800-361-8935

SOURCE Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Nouvelle-Écosse

Renseignements: Demandes de renseignements des médias: [email protected]