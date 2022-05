VANCOUVER, BC, le 2 mai 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu au printemps. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales de la Colombie-Britannique et découle d'un processus indépendant et non partisan. Deux processus de redécoupage des circonscriptions sont en cours en Colombie-Britannique. La commission susmentionnée est responsable uniquement des circonscriptions fédérales.

« Notre tâche consiste à créer une nouvelle circonscription et à réviser les limites des circonscriptions actuelles afin de maintenir une représentation effective fédérale de tous les Britanno-Colombiens. Nous proposons de nombreuses modifications des limites. Ces modifications sont principalement attribuables à une croissance démographique importante, mais inégale observée dans la province. Ce modèle de croissance a nécessairement un effet domino si nous voulons assurer l'équité et l'égalité relative entre les électeurs des différentes circonscriptions. Notre proposition tient forcément compte de ce qui est possible et pratique en considérant notre géographie variée et accidentée et nos communautés distinctes. Nous attendons avec intérêt les commentaires du public à cet égard », a affirmé l'honorable juge Mary Saunders, présidente de la commission formée de trois membres. R. Kenneth Carty et Steward Ladyman sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition tient compte de la croissance démographique de la Colombie-Britannique, dont la population est passée de 4 400 057 en 2011 à 5 000 879 selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de la spécificité des circonscriptions, ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 7 mai 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 43 circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Le quotient électoral se calcule par la division de la population totale de la province par le nombre de circonscriptions qui lui sont attribuées. Dans le cas de la Colombie-Britannique, lhttp://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/E-3.pdfe quotient électoral de chaque circonscription est de 116 300 (résultat de la division de 5 000 879 résidents par 43 circonscriptions).

Audiences publiques

La commission pour la Colombie-Britannique tiendra 27 audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Ville ou localité Lieu de l'audience Date de l'audience Heure de l'audience Courtenay Crown Isle Resort

399, promenade Clubhouse Lundi 6 juin 2022 19 h Nanaimo Coast Bastion Hotel

11, rue Bastion Mardi 7 juin 2022 19 h Victoria The Victoria Conference Centre

720, rue Douglas Mercredi 8 juin 2022 19 h Delta (Tsawwassen) Coast Tsawwassen Inn

1665, 56e Rue Jeudi 9 juin 2022 19 h Penticton Penticton Trade and Convention Centre,

273, rue Power Lundi 13 juin 2022 19 h Kelowna Best Western Plus

2402, route 97N Mardi 14 juin 2022 19 h Vernon Okanagan Regional Library

2800, 30e Avenue Mercredi 15 juin 2022 13 h Salmon Arm Prestige Harbourfront Resort

251, promenade Harbourfront Mercredi 15 juin 2022 19 h Kamloops Coast Kamloops Hotel & Conference Centre,

1250, voie Rogers Jeudi 16 juin 2022 19 h Cranbrook Heritage Inn Hotel & Convention Centre,

803, rue Cranbrook Nord Lundi 20 juin 2022 19 h Prince George Coast Prince George Hotel

770, rue Brunswick Mercredi 22 juin 2022 19 h West Vancouver West Vancouver Memorial Library

1950, promenade Marine Jeudi 23 juin 2022 17 h 30 North Vancouver Pinnacle Hotel

138, rue Victory Ship Lundi 27 juin 2022 19 h Burnaby Holiday Inn Express Metrotown

4405, boulevard Central Mardi 28 juin 2022 19 h Richmond Richmond Olympic Oval

6111, chemin River Lundi 12 septembre 2022 19 h Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel

15269, 104e Avenue Mardi 13 septembre 2022 14 h Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel

15269, 104e Avenue Mardi 13 septembre 2022 19 h New Westminster Inn at the Quay

900, promenade Quayside Mercredi 14 septembre 2022 19 h Vancouver Segal Centre at Harbour Centre

515, rue Hastings Ouest Jeudi 15 septembre 2022 14 h Vancouver Segal Centre at Harbour Centre

515, rue Hastings Ouest Jeudi 15 septembre 2022 19 h Hope Hope and District Recreation Centre

Conference Room,

1005, 6e Avenue Lundi 19 septembre 2022 13 h Chilliwack Coast Hotel

45920, av. First Lundi 19 septembre 2022 19 h Abbotsford Sandman Hotel

32720, av. Simon Mardi 20 septembre 2022 19 h Pitt Meadows Meadow Gardens Golf Club

9675, rue Meadow Gardens Mercredi 21 septembre 2022 19 h Langley Coast Langley City Hotel & Convention Centre,

20393, route Fraser Jeudi 22 septembre 2022 19 h Coquitlam Coquitlam Public Library

1169, rue Pinetree Mardi 27 septembre 2022 19 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants et aux observateurs Mercredi 28 septembre 2022 19 h



Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard une semaine avant l'audience à laquelle vous souhaitez participer. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

vos nom, adresse et autres coordonnées;

l'organisme que vous représentez (le cas échéant);

l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un aperçu des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle de votre choix;

toute mesure d'adaptation dont vous pourriez avoir besoin.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redecoupage2022.ca.

Renseignements

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique

Site Web : redecoupage2022.ca,

Courriel : [email protected]

Adresse postale

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique

1055, rue Hastings Ouest, bureau 300

Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 2E9

Téléphone (sans frais) : 1-855-747-7236

ATS (sans frais) : 1-800-361-8935

