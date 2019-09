Une nouvelle campagne qui montre « le nouveau visage des CPA »

Les portraits de sept CPA sont présentés dans des publicités télévisuelles, imprimées et numériques, et sur les médias sociaux. On peut y voir l'étendue impressionnante de leurs intérêts, de leurs habiletés et de leur engagement social, ainsi que leur adhésion aux plus hautes normes d'éthique. La campagne publicitaire met en avant les visages de la diversité, de la compétence et de l'esprit novateur qui font la réputation de la profession de CPA.

La campagne a été élaborée par une équipe d'experts en marketing de la profession, formée de représentants de partout au Canada, de concert avec l'agence publicitaire DentsuBos.

« Cette campagne présente des CPA inspirants, issus de milieux divers, qui exercent une influence positive dans de nombreuses sphères de la société. Elle nous fait découvrir d'authentiques visages et, par le fait même, la vraie nature de la profession d'aujourd'hui », affirme Lyne Lortie, présidente du Comité sur la valorisation de la marque CPA et vice-présidente Affaires publiques, stratégie de marque et communications, au sein de l'Ordre des CPA du Québec.

« La passion, les compétences et l'intelligence que les CPA injectent dans de nombreux secteurs de l'économie prennent forme de façon concrète et éloquente, et ce, dans toutes les déclinaisons de la campagne », d'ajouter Mme Lortie.

Pour en apprendre davantage sur la campagne et ses déclinaisons, visitez visagedescpa.ca.

À propos des CPA

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est maintenant utilisé par plus de 217 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils travaillent dans d'innombrables secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, organismes sans but lucratif, administrations publiques, milieu universitaire. cpacanada.ca

À propos de DentsuBos

DentsuBos est une agence publicitaire biculturelle offrant une gamme complète de services de communication marketing depuis ses bureaux de Montréal et de Toronto. Depuis 30 ans, l'agence contribue au succès de nombreuses marques locales et internationales grâce à des campagnes créatives et stratégiques qui marquent l'imaginaire collectif. Membre du réseau Dentsu Aegis Network depuis 2012, DentsuBos profite de puissants outils de planification lui permettant d'offrir des solutions personnalisées à chacun de ses clients. www.dentsubos.com

