VANCOUVER, BC, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Demain, le Réseau canadien de recherche CanFASD lancera sa toute première campagne nationale sur les médias sociaux. La campagne de huit semaines mettra en lumière les risques liés à la consommation d'alcool utilisé pour faire face au stress, à l'anxiété et à l'ennui de la pandémie de COVID-19 et à une grossesse non planifiée exposée à l'alcool.

Le message de la campagne est que la consommation d'alcool tout en ayant des rapports sexuels non protégés est risquée, car toute quantité d'alcool peut affecter le développement du fœtus. Les publicités encouragent également les couples à ne pas consommer d'alcool s'ils envisagent de concevoir ou si une grossesse est en cours pour réduire le risque de trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF).

Les publicités Facebook et YouTube seront diffusées jusqu'au 7 septembre et s'adressent aux publics masculin et féminin des villes suivantes : Vancouver, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Moncton, Halifax et Yellowknife.

La campagne sur les médias sociaux est appuyée par un site internet, www.pensezTSAF.ca, qui offre des informations faciles à digérer et des stratégies compensatoires.

« De nombreux Canadiens peuvent être stressés et anxieux pendant la pandémie et se tourner vers l'alcool pour se sentir mieux. Nous pensons que c'est un moment important dans notre histoire pour nous assurer que les couples sexuellement actifs et qui consomment de l'alcool sont conscients du risque de TSAF. »

Audrey McFarlane, Directrice exécutive de CanFASD

« Nous savons que 50 % des grossesses au Canada ne sont pas planifiées et que jusqu'à 60 % des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes au début de leur grossesse. L'utilisation d'un contraceptif fiable est essentielle si les couples ne prévoient pas de grossesse. »

Kathy Unsworth, Directrice générale de CanFASD

À propos du TSAF

Plus de 1,4 million de Canadiens sont atteints de TSAF. Le TSAF est une déficience à vie qui affecte le cerveau et le corps des personnes exposées à l'alcool dans l'utérus. Chaque personne atteinte de TSAF a ses forces et ses défis. Tous auront besoin de soutiens spéciaux pour les aider à réussir dans de nombreux aspect de leur vie quotidienne. La seule cause de TSAF est d'être exposé à l'alcool dans l'utérus. Aucune quantité d'alcool ne peut être consommée en toute sécurité pendant cette période.

À propos de CanFASD

CanFASD est le premier réseau national de recherche sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) au Canada. CanFASD travaille en collaboration avec des chercheurs et des partenaires à travers tout le pays pour aborder les complexités du TSAF. Notre mission est de produire et de maintenir une recherche nationale et collaborative pour tous les Canadiens, menant à des stratégies de prévention et à des services de soutien améliorés pour les personnes touchées par le Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale.

