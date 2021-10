TORONTO, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie cède la place à la reprise économique, les comptables professionnels agréés sont fin prêts à soutenir les particuliers et les entreprises. La profession de CPA vient de lancer une campagne pancanadienne de valorisation de la marque, axée sur le rôle fondamental que jouent les CPA comme conseillers de confiance en ces temps incertains.

« Le niveau de confiance est si faible en ce moment que les gens d'affaires cherchent conseil pour avoir une vision claire de la direction à prendre », explique Lyne Lortie, présidente du Comité sur la valorisation de la marque CPA et vice-présidente, Affaires publiques, stratégie de marque et communications, à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. « Les gens d'affaires veulent pouvoir s'en remettre à un conseiller de confiance, qui est capable de conjuguer données et idées, ajoute Mme Lortie. Quand les temps sont durs, les CPA sont là pour épauler les dirigeants d'entreprise et conseiller les parties prenantes. »

Ayant pour thème « Comptez sur nous », la nouvelle campagne publicitaire pancanadienne rappelle que les CPA sont des piliers incontournables pour les entreprises.

Le message publicitaire (en deux versions, de 15 et 30 secondes) sera diffusé sur les chaînes de télévision généralistes et spécialisées, en français et en anglais, ainsi qu'en ligne sur des plateformes comme Bell Media et YouTube. Un microsite est également consacré à cette campagne.

Stephen Kiely, président et chef de la direction de l'agence dentsumcgarrybowen, maître d'œuvre de la campagne, explique que son équipe s'est employée à comprendre ce que la population et les entreprises du Canada ont vécu dans la dernière année et demie afin de bien cibler le message.

« La pandémie nous a forcés à réfléchir à l'importance de nos relations les uns avec les autres, de nos rôles et de nos interactions, non seulement au travail, mais aussi dans notre collectivité. Nous devons avancer tous ensemble, et le leadership, l'intégrité et les connaissances des CPA sont essentiels pour réaliser nos plus grandes ambitions. »

M. Kiely poursuit : « Les vidéos positionnent vraiment les CPA comme un pilier important de l'économie. Les CPA sont depuis longtemps les alliés naturels des entrepreneurs, qui se fient à leur expertise. Ça ne date pas d'hier que les CPA ont à cœur de stimuler la performance des entreprises et de favoriser leur croissance. »

Le message publicitaire présente des chefs d'entreprise qui ont vécu de grands bouleversements dans la dernière année, et les CPA qui les ont aidés à surmonter ces difficultés. Il nous dévoile le visage tant humain que professionnel des CPA.

« Cette campagne fait ressortir le rôle crucial que joueront les CPA pendant la reprise. Non seulement ils ont été essentiels pour aider les organisations et l'économie à composer avec la pandémie, mais ils le seront tout autant pour contribuer à leur réinvention », conclut Lyne Lortie.

Lancée officiellement aujourd'hui, la campagne publicitaire se poursuivra pendant l'hiver. Pour regarder le message et en savoir plus, rendez-vous au CPAcomptezsurnous.ca.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils occupent des postes de haut niveau, au Canada comme à l'étranger, et travaillent dans tous les secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, administrations publiques, organismes sans but lucratif, milieu universitaire. cpacanada.ca

À propos de dentsu international

Membre du groupe dentsu, dentsu international aide les organisations à prospérer et à attirer et fidéliser une clientèle nombreuse. Grâce à 46 000 spécialistes établis dans 145 marchés, ce réseau mondial propose des solutions et des services de grande qualité en création, en multimédia et en gestion de l'expérience client. dentsu.com

