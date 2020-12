Une nouvelle association vise à renforcer le journalisme indépendant au Canada

Press Forward réunit des organisations de journalisme indépendant pour transformer le paysage médiatique par l'innovation, la sensibilisation et l'inclusion.

TORONTO, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement officiel de Press Forward, une nouvelle association nationale qui vise à unifier, élever et défendre les organisations de journalisme indépendant au Canada.

Sa mission est de stimuler l'innovation, l'inclusion et la diversité dans les médias à travers le pays.

Les membres fondateurs comprennent The Sprawl, La Converse, le West End Phoenix, The Discourse, The Tyee, The Narwhal, le National Observer, The Coast et Village Media.

"Press Forward vise avant tout à revigorer la relation entre les lecteurs et les organismes de presse - une composante essentielle du développement de modèles commerciaux durables pour le journalisme", déclare Emma Gilchrist, rédactrice en chef du Narval et présidente de Press Forward.

Press Forward est née d'un colloque de trois jours entre journalistes et professionnels du développement des médias en juin 2019. Financé par la Fondation McConnell et par Luminate, et organisé par Journalistes pour les Droits Humains en partenariat avec le West End Phoenix, le colloque a rassemblé 45 personnes issues des médias, du monde universitaire, de fondations et d'organisations à but non lucratif. Press Forward unifiera les organisations de médias indépendants et innovants à travers le Canada, défendra les intérêts du secteur des médias indépendants et développera les compétences des entrepreneurs canadiens du journalisme grâce à des opportunités de développement professionnel. L'objectif : réfléchir à la manière de faire progresser le journalisme canadien, en se basant sur les besoins identifiés par des médias pluralistes et indépendants.

À la suite de cette rencontre, un comité de pilotage représentant les éditeurs indépendants dans tout le Canada a été chargé de créer une association pour représenter les médias indépendants du Canada. Journalistes pour les Droits Humains a incubé le projet, avec le soutien d'une subvention de la Fondation de la famille Trottier.

"L'avenir des médias canadiens réside dans un journalisme indépendant, soutenu par les lecteurs et axé sur la communauté. Cette partie essentielle du secteur des médias devait s'organiser pour parler en toute transparence de la voie à suivre pour les médias au Canada", déclare Rachel Pulfer, directrice générale de Journalistes pour les Droits Humains. "JDH rassemble les médias en réseaux organisés à l'étranger pour faire cause commune et parler avec une voix unique ; en 2019, nous avons constaté qu'il fallait faire de même chez nous. Press Forward est le fruit de ce travail".

"Le Canada est fin prêt pour de nouvelles approches journalistiques", déclare Jeremy Klaszus, rédacteur en chef de The Sprawl à Calgary. "Press Forward aidera les organes d'information indépendants et axés sur la communauté à construire ensemble l'avenir du journalisme canadien, plutôt que d'essayer de préserver les modèles d'antan".

Pour devenir membre ou pour en savoir plus sur Press Forward, visitez pressforward.ca.

Nos remerciements à CNW pour le financement de ce communiqué de presse.

A propos de Press Forward :

Press Forward a pour mission de veiller à ce que les Canadiens bénéficient d'un journalisme fort, indépendant et axé sur la communauté dans leurs localités. Nous unifions, élevons et défendons les organisations médiatiques au Canada et nous mettons en place des actions pour renforcer l'innovation, l'inclusion et la diversité dans les médias à travers tout le pays.

